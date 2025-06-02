3 июня, в четвертьфинале Ролан Гаррос между собой сыграют Арина Соболенко (WTA 1) и Чжэн Циньвэнь (WTA 7).

Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени.

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Арина Соболенко

Белорусская «нейтралка» проводит сильный сезон, на ее счету шесть финалов. Соболенко выиграла турниры в Брисбене, Майами и Мадриде, а проиграла решающие матчи на Открытом чемпионате Австралии, Индиан Уэллс и Штутгарте.

На этом Ролан Гаррос лидер мирового играет очень уверенно, в первом круге разгромила «нейтралку» Рахимову – 6:1, 6:0, потом не оставила шансов швейцарке Тайхманн – 6:3, 6:1. В третьем круге была обыграна сербка Данилович – 6:2, 6:3. Только в последнем матче был намек на борьбу против американки Анисимовой – 7:5, 6:3, Соболенко только с восьмой попытки смогла реализовать матчбол.

Ранее «нейтралка» никогда не заходила дальше полуфинала на французском мейджоре, сейчас она находится в шаге от своего лучшего результата. У Соболенко в этом сезоне 15 побед в 17 играх на грунте.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Чжэн Циньвэнь

Не самый свой яркий сезон проводит известная китайская спортсменка, хотя продолжает держаться в топ-10. Чжэн не выигрывала титулов в этом году, ей не хватает стабильности, хотя у нее есть хорошая техника, интеллект и психологическая устойчивость.

Лучшее выступления спортсменка выдала в Риме, когда дошла до полуфинала, там она в упорной борьбе уступила Коко Гауфф, выигрывая 5:3 в решающем сете, проиграла в итоге на тай-брейке.

Этот турнир теннисистка начала с победы над «нейтралкой» Павлюченковой – 6:4, 6:3, потом прошла колумбийку Аранго – 6:2, 6:3. В третьем круге была обыграна Мбоко из Канады – 6:3, 6:4. Сложнее было в последнем матче против «нейтралки» Самсоновой – 7:6, 1:6, 6:3. Чжэн еще не выигрывала мейджоров, а нынешний четвертьфинал ее лучший результат на Ролан Гаррос.

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Личные встречи

В очных противостояниях счет 6:1 в пользу Соболенко, хотя стоит обратить внимание, что последний матч выиграла Чжэн в Риме – 6:4, 6:3. Упомянутый матч состоялся меньше трех недель назад в Риме, это был первый и единственный матч соперниц на грунте.

Прогноз

Между собой сыграют теннисистки из топ-10, поэтому стоит ожидать тенниса высокого уровня. «Нейтралка» котируется фаворитом, хотя Чжэн в Риме преодолела психологический барьер, когда размочила счет в очных противостояниях.

С мощью Соболенко немного легче справляться на грунте, сложно выделить здесь фаворита, поэтому я поставлю на тотал больше 20,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,70.

Прогноз Sport.ua Арина Соболенко Чжэн Циньвень Тотал геймов больше 20.5 1.70 Сделать ставку

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