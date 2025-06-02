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Лига чемпионов
02 июня 2025, 19:29 |
503
1

Известно, кто стал лучшим в ЛЧ по количеству наград игрока матча

Флориан Вирц был лучшим в 5-х матчах

02 июня 2025, 19:29 |
503
1
Известно, кто стал лучшим в ЛЧ по количеству наград игрока матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился очередной сезон Лиги чемпионов, в котором победу одержал французский ПСЖ.

В каждом матче турнира УЕФА отмечало лучшего игрока игры специальным памятным призом.

По итогам сезона 2024/25 игроком, собравшим наибольшее количество подобных наград, стал полузащитник леверкузенского Байера Флориан Виртц. Немца признавали лучшим игроком матча 5 раз.

Второе место занял Лаутаро Мартинес из Интера – 4 награды.

По 3 раза признавались лучшими 9 игроков.

Список игроков, которые признавались лучшими в матче

  • 5 – Флориан Виртц (Байер)
  • 4 – Лаутаро Мартинес (Интер)
  • 3 – Антуан Гризманн (Атлетико)
  • 3 – Хулиан Альварес (Атлетико)
  • 3 – Рафинья (Барселона)
  • 3 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 3 – Серу Гирасси (Боруссия)
  • 3 – Рафаэль Леау (Милан)
  • 3 – Витинья (ПСЖ)
  • 3 – Винисиус Жуниор (Реал)
  • 3 – Виктор Дьокереш (Спортинг)

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Лига чемпионов Флориан Вирц Байер лучший игрок статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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antt
Неочікуване перше місце. А де Дембеле і Ямал. Головні претенденти на золотий м'яч.
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