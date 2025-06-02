Лига чемпионов02 июня 2025, 19:29 |
503
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Известно, кто стал лучшим в ЛЧ по количеству наград игрока матча
Флориан Вирц был лучшим в 5-х матчах
02 июня 2025, 19:29 |
503
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Закончился очередной сезон Лиги чемпионов, в котором победу одержал французский ПСЖ.
В каждом матче турнира УЕФА отмечало лучшего игрока игры специальным памятным призом.
По итогам сезона 2024/25 игроком, собравшим наибольшее количество подобных наград, стал полузащитник леверкузенского Байера Флориан Виртц. Немца признавали лучшим игроком матча 5 раз.
Второе место занял Лаутаро Мартинес из Интера – 4 награды.
По 3 раза признавались лучшими 9 игроков.
Список игроков, которые признавались лучшими в матче
- 5 – Флориан Виртц (Байер)
- 4 – Лаутаро Мартинес (Интер)
- 3 – Антуан Гризманн (Атлетико)
- 3 – Хулиан Альварес (Атлетико)
- 3 – Рафинья (Барселона)
- 3 – Гарри Кейн (Бавария)
- 3 – Серу Гирасси (Боруссия)
- 3 – Рафаэль Леау (Милан)
- 3 – Витинья (ПСЖ)
- 3 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 3 – Виктор Дьокереш (Спортинг)
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