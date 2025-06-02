Первая ракетка Украины Элина Свитолина номинанирована на премию Heart Award
Лауреаты финального этапа и плей-офф будут объявлены позже
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала одной из номинанток на премию Heart Award за выступление в апрельской квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
Награда Heart Award присуждается игрокам, которые достойно представляли свою страну, проявили исключительное мужество на корте и продемонстрировали выдающуюся преданность команде во время матчей Кубка Билли Джин Кинг в течение года. Лауреаты финального этапа и плей-офф будут объявлены позже в этом году.
Победители получают денежный приз, который они могут пожертвовать в благотворительный фонд по своему выбору.
Номинантки на награду за этап квалификации:
- Элина Свитолина (Украина)
- Сонай Картал (Великобритания)
- Эна Шибахара (Япония)
- Виктория Мбоко (Канада)
- Бернарда Пера (США)
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