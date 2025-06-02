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  4. Первая ракетка Украины Элина Свитолина номинанирована на премию Heart Award
Кубок Билли Джин Кинг
02 июня 2025, 19:08 |
633
2

Первая ракетка Украины Элина Свитолина номинанирована на премию Heart Award

Лауреаты финального этапа и плей-офф будут объявлены позже

02 июня 2025, 19:08 |
633
2
Первая ракетка Украины Элина Свитолина номинанирована на премию Heart Award
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала одной из номинанток на премию Heart Award за выступление в апрельской квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Награда Heart Award присуждается игрокам, которые достойно представляли свою страну, проявили исключительное мужество на корте и продемонстрировали выдающуюся преданность команде во время матчей Кубка Билли Джин Кинг в течение года. Лауреаты финального этапа и плей-офф будут объявлены позже в этом году.

Победители получают денежный приз, который они могут пожертвовать в благотворительный фонд по своему выбору.

Номинантки на награду за этап квалификации:

  • Элина Свитолина (Украина)
  • Сонай Картал (Великобритания)
  • Эна Шибахара (Япония)
  • Виктория Мбоко (Канада)
  • Бернарда Пера (США)

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 2
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adidas777
Можна було і посилання тут залишити на голосування.Тільки Еліна!!! 
www.billiejeankingcup.com/en#top-stories/0526b89a-c6e9-b769-57cd-3a19fb5e6f
46
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+1
apepa
Если не выберут Элину, то пусть это будет Бернарда Пера. Я от нее просто кончаю..
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0
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