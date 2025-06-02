Первая ракетка Украины Элина Свитолина номинанирована на премию Heart Award

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала одной из номинанток на премию Heart Award за выступление в апрельской квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Награда Heart Award присуждается игрокам, которые достойно представляли свою страну, проявили исключительное мужество на корте и продемонстрировали выдающуюся преданность команде во время матчей Кубка Билли Джин Кинг в течение года. Лауреаты финального этапа и плей-офф будут объявлены позже в этом году.

Победители получают денежный приз, который они могут пожертвовать в благотворительный фонд по своему выбору.

Номинантки на награду за этап квалификации: