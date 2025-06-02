Лучший голкипер чемпионата Украины может сыграть в группе Лиги чемпионов

Лучший голкипер чемпионата Украины по количеству сухих матчей Георгий Ермаков, который провел нынешний сезон в составе «Александрии», может сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.

Контракт 23-летнего вратаря принадлежит клубу «Маккаби» из Хайфы, поэтому после завершения сезона в Украинской Премьер-лиге, он вернулся в чемпионат Израиля.

По данным ТаТоТаке, в услугах Ермакова заинтересован греческий «Олимпиакос», который намерен усилить позицию первого номера на следующий сезон. Израильский коллектив готов отпустить украинца, если получит ориентировочно 700 тысяч евро.

Стоит отметить, что в августе прошлого года «Маккаби» приобрел голкипера в «Александрии» всего за 100 тысяч евро, поэтому команда из Хайфы сможет существенно заработать на трансфере украинца.

«Олимпиакос» в сезоне 2024/25 занял первое место в чемпионате Греции и завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. В составе коллектива из Пирея выступает еще один украинец – форвард сборной Украины Роман Яремчук.