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Испания
03 июня 2025, 16:36 | Обновлено 03 июня 2025, 16:47
506
1

В Барселоне довольны трансферами Реала. Клуб назвал причину

Деку доволен тем, что конкурент усилился

03 июня 2025, 16:36 | Обновлено 03 июня 2025, 16:47
506
1
В Барселоне довольны трансферами Реала. Клуб назвал причину
ФК Реал

Спортивный директор Барселоны Деку отметил, что рад усилению Реала, который уже успел подписать защитников Дина Хейсена и Трента Александера-Арнольда, а также пригласил нового тренера Хаби Алонсо.

«Следующий сезон легким для нас не будет, потому что у Реала много топ-игроков. И они уже успели усилиться двумя новичками на новый сезон. И это хорошо, потому что нам нужен сильный Реал».

«Нам всем важно, чтобы топ-футболисты приезжали и оставались в Ла Лиге. И у Реала, как и Барселоны, есть такие игроки», – сказал Деку.

Барселона в минувшем сезоне выиграла у Реала все домашние турниры.

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Деку Барселона Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Ла Лига
Иван Зинченко Источник: BBC
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Victor673256ua
У сильного суперника і вигравати приємніше)
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