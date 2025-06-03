В Барселоне довольны трансферами Реала. Клуб назвал причину

Спортивный директор Барселоны Деку отметил, что рад усилению Реала, который уже успел подписать защитников Дина Хейсена и Трента Александера-Арнольда, а также пригласил нового тренера Хаби Алонсо.

«Следующий сезон легким для нас не будет, потому что у Реала много топ-игроков. И они уже успели усилиться двумя новичками на новый сезон. И это хорошо, потому что нам нужен сильный Реал».

«Нам всем важно, чтобы топ-футболисты приезжали и оставались в Ла Лиге. И у Реала, как и Барселоны, есть такие игроки», – сказал Деку.

Барселона в минувшем сезоне выиграла у Реала все домашние турниры.