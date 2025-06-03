В Барселоне довольны трансферами Реала. Клуб назвал причину
Деку доволен тем, что конкурент усилился
Спортивный директор Барселоны Деку отметил, что рад усилению Реала, который уже успел подписать защитников Дина Хейсена и Трента Александера-Арнольда, а также пригласил нового тренера Хаби Алонсо.
«Следующий сезон легким для нас не будет, потому что у Реала много топ-игроков. И они уже успели усилиться двумя новичками на новый сезон. И это хорошо, потому что нам нужен сильный Реал».
«Нам всем важно, чтобы топ-футболисты приезжали и оставались в Ла Лиге. И у Реала, как и Барселоны, есть такие игроки», – сказал Деку.
Барселона в минувшем сезоне выиграла у Реала все домашние турниры.
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