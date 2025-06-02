Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба
Испания
02 июня 2025, 16:40 | Обновлено 02 июня 2025, 17:03
1079
0

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба

Гризманн подписал новый договор

02 июня 2025, 16:40 | Обновлено 02 июня 2025, 17:03
1079
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба
ФК Атлетико

Клуб Ла Лиги Атлетико на официальном сайте сообщил о новом контракте форварда Антуана Гризманна, который мог стать свободным агентом 1 июля этого года.

Контракт рассчитан до лета 2027 года. 34-летний французский нападающий является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 197 голов.

В минувшем сезоне Гризманн во всех турнирах забил 16 голов и сделал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что у игрока есть выгодные предложения из Саудовской Аравии и США.

По теме:
Первые проблемы в Реале. Хаби Алонсо попросит Винисиуса пойти на жертвы
Алонсо определился с будущим Лунина. Тренер установил на него ценник
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Ла Лига продление контракта чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Атлетико Мадрид
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег
Футбол | 02 июня 2025, 13:21 19
ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег
ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег

Подобное поведение удивило обычных зрителей

Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Бокс | 02 июня 2025, 09:03 3
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»

Тайсон вспомнил первый бой

Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Футбол | 02.06.2025, 05:23
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Александрия определилась с новым тренером. Но за него придется заплатить
Футбол | 02.06.2025, 17:14
Александрия определилась с новым тренером. Но за него придется заплатить
Александрия определилась с новым тренером. Но за него придется заплатить
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Футбол | 02.06.2025, 07:48
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
01.06.2025, 10:12 2
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
01.06.2025, 00:17 4
Футбол
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
02.06.2025, 08:21 11
Бокс
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
01.06.2025, 08:32 1
Футбол
Украинский клуб заработал в еврокубках больше, чем Челси с победой в ЛК
Украинский клуб заработал в еврокубках больше, чем Челси с победой в ЛК
01.06.2025, 07:44 10
Футбол
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 2
Футбол
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
01.06.2025, 07:22 4
Бокс
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
01.06.2025, 00:11 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем