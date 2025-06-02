Испания02 июня 2025, 16:40 | Обновлено 02 июня 2025, 17:03
1079
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба
Гризманн подписал новый договор
02 июня 2025, 16:40 | Обновлено 02 июня 2025, 17:03
1079
0
Клуб Ла Лиги Атлетико на официальном сайте сообщил о новом контракте форварда Антуана Гризманна, который мог стать свободным агентом 1 июля этого года.
Контракт рассчитан до лета 2027 года. 34-летний французский нападающий является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 197 голов.
В минувшем сезоне Гризманн во всех турнирах забил 16 голов и сделал 9 результативных передач.
Ранее сообщалось, что у игрока есть выгодные предложения из Саудовской Аравии и США.
Griezmann renueva hasta 2027 ❤️🤍 pic.twitter.com/hBvexQdR2k— Atlético de Madrid (@Atleti) June 2, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июня 2025, 13:21 19
Подобное поведение удивило обычных зрителей
Бокс | 02 июня 2025, 09:03 3
Тайсон вспомнил первый бой
Футбол | 02.06.2025, 05:23
Футбол | 02.06.2025, 17:14
Футбол | 02.06.2025, 07:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.06.2025, 10:12 2
01.06.2025, 00:17 4
02.06.2025, 08:21 11
01.06.2025, 08:32 1
01.06.2025, 07:44 10
01.06.2025, 00:45 2
01.06.2025, 07:22 4
01.06.2025, 00:11 5