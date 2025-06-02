ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба

Клуб Ла Лиги Атлетико на официальном сайте сообщил о новом контракте форварда Антуана Гризманна, который мог стать свободным агентом 1 июля этого года.

Контракт рассчитан до лета 2027 года. 34-летний французский нападающий является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 197 голов.

В минувшем сезоне Гризманн во всех турнирах забил 16 голов и сделал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что у игрока есть выгодные предложения из Саудовской Аравии и США.