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Сборная УКРАИНЫ
02 июня 2025, 16:59 | Обновлено 02 июня 2025, 17:39
492
1

Тренер Украины U-20 оценил группу ЧМ и не комментировал ситуацию Степанова

Михайленко ничего не сказал по поводу форварда Байера/Нюрнберга

02 июня 2025, 16:59 | Обновлено 02 июня 2025, 17:39
492
1
Тренер Украины U-20 оценил группу ЧМ и не комментировал ситуацию Степанова
УАФ. Дмитрий Михайленко

Наставник сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко дал оценку соперникам по финальной группе чемпионата мира, который в сентябре-октябре пройдет в Чили.

Украина попала в квартет с Панамой, Парагваем и Южной Кореей.

Михайленко прокомментировал ближайший сбор и контрольные матчи, но ничего не стал говорить по поводу ситуации форварда Артема Степанова. Ранее стало известно, что игрок отказался приехать в сборную U-20.

– Дмитрий, состав, который вы выбрали на этот сбор, не сильно изменился по сравнению с тем, что был в марте. О чем это говорит?

– В своем большинстве состав тот же, но все равно есть игроки, которые травмировались и вынуждены были остаться дома, поэтому мы, к сожалению, сделали экстренные замены.

– Какая цель команды на сборе в Испании?

– Мы будем продолжать выстраивать игру, которую хотим видеть в сборной, работать над принципами. Конечно, хотим посмотреть разные варианты взаимодействия. У нас вырисовывается достаточно серьезная конкуренция в полузащите.

– На этом сборе вы сыграете со сборными Марокко и США. Это хорошие оппоненты?

– Бесспорно. Сборные США и Марокко – качественные команды, поэтому я уверен, что товарищеские поединки с этими соперниками дадут нам много полезной информации.

– Как вам жеребьевка чемпионата мира? Кто лидер нашей группы?

– На бумаге фаворитом смотрится сборная Кореи, игроки этой страны стабильно демонстрируют качественный уровень.

– Знаете ли вы что-нибудь о Парагвае и Панаме?

– Да, я следил за Кубком Южной Америки, видел одну игру Парагвая и хайлайты из других матчей. О сборной Панамы на жеребьевке я успел пообщаться с коллегами из США. Несмотря на это, нужно уже сейчас начинать изучать каждого противника, готовиться, потому что все наши оппоненты довольно опасны.

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Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 Артем Степанов чемпионат мира по футболу U-20
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Вже те, що вийшли на чемпіонат світу - значний успіх. Враховуючи, що від Європи всього 5 команд.
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