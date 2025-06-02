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Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 16:10 | Обновлено 02 июня 2025, 16:24
2510
2

ОФИЦИАЛЬНО. 10 лет в Шахтере. Завершил карьеру обладатель Кубка УЕФА

Томаш Хюбшман сыграл прощальный матч в Чехии

02 июня 2025, 16:10 | Обновлено 02 июня 2025, 16:24
2510
2
ОФИЦИАЛЬНО. 10 лет в Шахтере. Завершил карьеру обладатель Кубка УЕФА
ФК Шахтер

1 июня в городе Яблонец-над-Нисой состоялся прощальный матч между «Друзьями Томаша Хюбшмана» и «Легендами чешского футбола».

Таким образом известный чешский футболист решил завершить карьеру в 43 года.

В прошлом сезоне Хюбшман выступал за «Яблонец» в чемпионате Чехии.

Известно, что за друзей экс-горняка играли Рустам Худжамов, Дмитрий Чигринский, Сергей Кривцов, Александр Кучер, Тарас Степаненко, Владимир Езерский, Евгений Селезнев, Мариуш Левандовски, Алексей Белик, Эдуардо.

В команде звезд на поле вышли Петр Чех, Павел Недвед, Марек Янкуловски, Карел Поборски, Ян Коллер, Владимир Шмицер и другие.

Матч завершился со счетом 5:5.

Томаш Хюбшман выступал за «Шахтер» в 2004-2014 годах, провел 283 матча, забил 10 голов и завоевал с командой 18 трофеев, включая Кубок УЕФА 2009.

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Томаш Хюбшман завершение карьеры Шахтер Донецк прощальный матч Яблонец чемпионат Чехии по футболу Кубок УЕФА
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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apepa
Если бы позвали Сашку Гладкого выиграли бы 10-5
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