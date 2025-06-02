ОФИЦИАЛЬНО. 10 лет в Шахтере. Завершил карьеру обладатель Кубка УЕФА

1 июня в городе Яблонец-над-Нисой состоялся прощальный матч между «Друзьями Томаша Хюбшмана» и «Легендами чешского футбола».

Таким образом известный чешский футболист решил завершить карьеру в 43 года.

В прошлом сезоне Хюбшман выступал за «Яблонец» в чемпионате Чехии.

Известно, что за друзей экс-горняка играли Рустам Худжамов, Дмитрий Чигринский, Сергей Кривцов, Александр Кучер, Тарас Степаненко, Владимир Езерский, Евгений Селезнев, Мариуш Левандовски, Алексей Белик, Эдуардо.

В команде звезд на поле вышли Петр Чех, Павел Недвед, Марек Янкуловски, Карел Поборски, Ян Коллер, Владимир Шмицер и другие.

Матч завершился со счетом 5:5.

Томаш Хюбшман выступал за «Шахтер» в 2004-2014 годах, провел 283 матча, забил 10 голов и завоевал с командой 18 трофеев, включая Кубок УЕФА 2009.