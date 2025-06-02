Ворскла готова срочно продавать игроков. Названы два главных кандидата

Ворскла, которая вылетела в Первую лигу, имеет финансовые проблемы и теперь готова срочно продавать своих лидеров, чтобы стабилизировать ситуацию.

Сообщается, что главными кандидатами на продажу являются универсал (центральный защитник/опорник) Евгений Павлюк. Известно, что им интересуется Металлист 1925.

В минувшем сезоне Павлюк провел 21 матч и забил 1 гол.

Кроме того, Ворскла надеется заработать на продаже атакующего хавбека Ибрахима Кане. В прошлом сезоне игрок забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 33 матчах.