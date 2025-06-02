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  4. Ворскла готова срочно продавать игроков. Названы два главных кандидата
Украина. Первая лига
02 июня 2025, 15:22 | Обновлено 02 июня 2025, 16:13
3121
0

Ворскла готова срочно продавать игроков. Названы два главных кандидата

Есть большой спрос на Павлюка и Кане

02 июня 2025, 15:22 | Обновлено 02 июня 2025, 16:13
3121
0
Ворскла готова срочно продавать игроков. Названы два главных кандидата
ФК Ворскла. Евгений Павлюк

Ворскла, которая вылетела в Первую лигу, имеет финансовые проблемы и теперь готова срочно продавать своих лидеров, чтобы стабилизировать ситуацию.

Сообщается, что главными кандидатами на продажу являются универсал (центральный защитник/опорник) Евгений Павлюк. Известно, что им интересуется Металлист 1925.

В минувшем сезоне Павлюк провел 21 матч и забил 1 гол.

Кроме того, Ворскла надеется заработать на продаже атакующего хавбека Ибрахима Кане. В прошлом сезоне игрок забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 33 матчах.

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Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ибрахим Кане Евгений Павлюк
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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