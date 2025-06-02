Тренер Металлиста 1925: «Звонил ван Леувену. Он сказал – работай»

Тренер Металлиста 1925 Александр Чижов, который в последних матчах сезона заменил Патрика ван Леувена, рассказал, что поддерживает отношения с наставником.

Харьковский клуб отстранил, но на этот момент официально не уволил ван Леувена.

«Позвонил ван Леувену и сказал, что меня попросили доработать. Он сказал, что если есть предложение, то нужно доработать. У нас с Патриком ван Леувеном хорошие отношения, мы с ним на связи».

«Будущее? Как будет, так и будет. Пока нужно отдохнуть, а там будет решение клуба», – сказал Чижов.

Под руководством Чижова Металлист 1925 в переходных матчах обыграл Левый Берег и вышел в УПЛ.