Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Металлиста 1925: «Звонил ван Леувену. Он сказал – работай»
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 14:20 | Обновлено 02 июня 2025, 14:31
998
0

Тренер Металлиста 1925: «Звонил ван Леувену. Он сказал – работай»

Чижов не знает, останется ли в команде

02 июня 2025, 14:20 | Обновлено 02 июня 2025, 14:31
998
0
Тренер Металлиста 1925: «Звонил ван Леувену. Он сказал – работай»
ФК Металлист 1925

Тренер Металлиста 1925 Александр Чижов, который в последних матчах сезона заменил Патрика ван Леувена, рассказал, что поддерживает отношения с наставником.

Харьковский клуб отстранил, но на этот момент официально не уволил ван Леувена.

«Позвонил ван Леувену и сказал, что меня попросили доработать. Он сказал, что если есть предложение, то нужно доработать. У нас с Патриком ван Леувеном хорошие отношения, мы с ним на связи».

«Будущее? Как будет, так и будет. Пока нужно отдохнуть, а там будет решение клуба», – сказал Чижов.

Под руководством Чижова Металлист 1925 в переходных матчах обыграл Левый Берег и вышел в УПЛ.

По теме:
Известно, где планирует играть один из новичков УПЛ. Пока не дома
Известный эксперт определил, кто виноват в неудачах Ворсклы и Левого Берега
Самую продолжительную сухую серию в сезоне-2024/25 выдал Дмитрий Ледвий
Металлист 1925 Александр Чижов Патрик ван Леувен Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 извинился за поведение фанатов на матче против Левого Берега
Футбол | 02 июня 2025, 13:34 1
Металлист 1925 извинился за поведение фанатов на матче против Левого Берега
Металлист 1925 извинился за поведение фанатов на матче против Левого Берега

Болельщики кричали нецензурные слова на русском языке в адрес соперника

Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
Футбол | 02 июня 2025, 07:19 8
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу

Причина – нецензурная лексика и общение на русском языке

Артем должен уйти летом. 5 вариантов новой команды для Довбика
Футбол | 02.06.2025, 12:00
Артем должен уйти летом. 5 вариантов новой команды для Довбика
Артем должен уйти летом. 5 вариантов новой команды для Довбика
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Бокс | 02.06.2025, 09:03
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Футбол | 02.06.2025, 04:26
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
01.06.2025, 10:12 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
01.06.2025, 08:11 18
Бокс
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
01.06.2025, 05:45 1
Теннис
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
02.06.2025, 05:23 49
Футбол
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
01.06.2025, 07:23 7
Футбол
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
01.06.2025, 06:33 9
Футбол
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
01.06.2025, 14:35 70
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем