Тренер Металлиста 1925: «Звонил ван Леувену. Он сказал – работай»
Чижов не знает, останется ли в команде
Тренер Металлиста 1925 Александр Чижов, который в последних матчах сезона заменил Патрика ван Леувена, рассказал, что поддерживает отношения с наставником.
Харьковский клуб отстранил, но на этот момент официально не уволил ван Леувена.
«Позвонил ван Леувену и сказал, что меня попросили доработать. Он сказал, что если есть предложение, то нужно доработать. У нас с Патриком ван Леувеном хорошие отношения, мы с ним на связи».
«Будущее? Как будет, так и будет. Пока нужно отдохнуть, а там будет решение клуба», – сказал Чижов.
Под руководством Чижова Металлист 1925 в переходных матчах обыграл Левый Берег и вышел в УПЛ.
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