Самую продолжительную сухую серию в сезоне-2024/25 выдал Дмитрий Ледвий
Голкипер «Руха» держал свои ворота на «замке» 537 минут кряду
Автором самой продолжительной сухой серии в сезоне-2024/25 стал Дмитрий Ледвий. С 25 августа по 5 октября 2024 года 21-летний голкипер «Руха» держал свои ворота в неприкосновенности 537 минут подряд.
Лучший результат в домашних матчах показал вратарь «Александрии» Георгий Ермаков – 493 минуты кряду. А наиболее продолжительную гостевую серию без пропущенных мячей выдал страж ворот «Ворсклы» Павел Исенко – 366 минут.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные сухие серии вратарей в сезоне-2024/25
|
Серия
|
Вратарь
|
Клуб
|
Период
|
537’
|
Дмитрий ЛЕДВИЙ
|
Рух
|
25.08.2024 - 05.10.2024
|
462’
|
Яков КИНАРЕЙКИН
|
Карпаты
|
23.02.2025 - 07.04.2025
|
446’
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
|
Динамо
|
11.03.2025 - 27.04.2025
|
425’
|
Георгий ЕРМАКОВ
|
Александрия
|
07.03.2025 - 12.04.2025
|
395’
|
Андрей КЛИЩУК
|
Кривбасс
|
16.04.2025 - 14.05.2025
|
358’
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Шахтер
|
06.03.2025 - 27.04.2025
|
353’
|
Иван ПАХОЛЮК
|
Колос
|
16.09.2024 - 18.10.2024
|
349’
|
Георгий БУЩАН
|
Динамо
|
17.08.2024 - 18.09.2024
|
325’
|
Александр КЕМКИН
|
Карпаты
|
28.09.2024 - 09.11.2024
|
301’
|
Павел ИСЕНКО
|
Ворскла
|
18.04.2025 - 10.05.2025
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