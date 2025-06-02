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Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 13:54 | Обновлено 02 июня 2025, 14:01
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Самую продолжительную сухую серию в сезоне-2024/25 выдал Дмитрий Ледвий

Голкипер «Руха» держал свои ворота на «замке» 537 минут кряду

02 июня 2025, 13:54 | Обновлено 02 июня 2025, 14:01
202
0
Самую продолжительную сухую серию в сезоне-2024/25 выдал Дмитрий Ледвий
ФК Рух. Дмитрий Ледвий

Автором самой продолжительной сухой серии в сезоне-2024/25 стал Дмитрий Ледвий. С 25 августа по 5 октября 2024 года 21-летний голкипер «Руха» держал свои ворота в неприкосновенности 537 минут подряд.

Лучший результат в домашних матчах показал вратарь «Александрии» Георгий Ермаков – 493 минуты кряду. А наиболее продолжительную гостевую серию без пропущенных мячей выдал страж ворот «Ворсклы» Павел Исенко – 366 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие серии вратарей в сезоне-2024/25

Серия

Вратарь

Клуб

Период

537’

Дмитрий ЛЕДВИЙ

Рух

25.08.2024 - 05.10.2024

462’

Яков КИНАРЕЙКИН

Карпаты

23.02.2025 - 07.04.2025

446’

Руслан НЕЩЕРЕТ

Динамо

11.03.2025 - 27.04.2025

425’

Георгий ЕРМАКОВ

Александрия

07.03.2025 - 12.04.2025

395’

Андрей КЛИЩУК

Кривбасс

16.04.2025 - 14.05.2025

358’

Дмитрий РИЗНЫК

Шахтер

06.03.2025 - 27.04.2025

353’

Иван ПАХОЛЮК

Колос

16.09.2024 - 18.10.2024

349’

Георгий БУЩАН

Динамо

17.08.2024 - 18.09.2024

325’

Александр КЕМКИН

Карпаты

28.09.2024 - 09.11.2024

301’

Павел ИСЕНКО

Ворскла

18.04.2025 - 10.05.2025
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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