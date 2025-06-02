Самую продолжительную сухую серию в сезоне-2024/25 выдал Дмитрий Ледвий

Автором самой продолжительной сухой серии в сезоне-2024/25 стал Дмитрий Ледвий. С 25 августа по 5 октября 2024 года 21-летний голкипер «Руха» держал свои ворота в неприкосновенности 537 минут подряд.

Лучший результат в домашних матчах показал вратарь «Александрии» Георгий Ермаков – 493 минуты кряду. А наиболее продолжительную гостевую серию без пропущенных мячей выдал страж ворот «Ворсклы» Павел Исенко – 366 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие серии вратарей в сезоне-2024/25