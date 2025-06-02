Георгий Ермаков отыграл больше всего матчей на ноль в УПЛ-2024/25
23-летний голкипер «Александрии» провел 15 «сухих» матчей
Самым «сухим» вратарем чемпионата впервые в истории стал голкипер «Александрии» - Георгий Ермаков. В минувшем сезоне 23-летний страж ворот черно-желто-зеленых отстоял свои ворота в неприкосновенности в 15 встречах из 30. За последние 10 лет более высокий результат среди победителей в данной номинации имел только Андрей Пятов – 18 сухих матчей в ЧУ-2018/19.
Ермаков больше, чем кто-либо, отыграл на «ноль» и дома (8 игр), и в гостях (7). У Георгия оказался и наиболее высокий процент сухих матчей среди голкиперов, попавших в топ-10 – 50,0%. Прошлогодний лауреат – вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык – на сей раз оказался вторым.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сухие матчи вратарей в сезоне-2024/25
|
|
Вратарь
|
Клуб
|
СМ (Д+Г)
|
И
|
%
|
1 (-*).
|
Георгий ЕРМАКОВ
|
Александрия
|
15 (8+7)
|
30
|
50,0
|
2 (1).
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Шахтер
|
11 (5+6)
|
24
|
45,8
|
3 (-).
|
Иван ПАХОЛЮК
|
Колос
|
11 (5+6)
|
26
|
42,3
|
4 (4).
|
Андрей КЛИЩУК
|
Кривбасс
|
10 (4+6)
|
25
|
40,0
|
4 (7).
|
Дмитрий ЛЕДВИЙ
|
Рух
|
10 (4+6)
|
25
|
40,0
|
6 (11).
|
Павел ИСЕНКО
|
Ворскла
|
10 (5+5)
|
29
|
34,5
|
7 (-).
|
Алексей ПАЛАМАРЧУК
|
Ингулец
|
9 (5+4)
|
29
|
31,0
|
8 (-).
|
Александр КЕМКИН
|
Карпаты
|
8 (5+3)
|
17
|
47,1
|
9 (-).
|
Евгений КУЧЕРЕНКО
|
ЛНЗ
|
8 (5+3)
|
28
|
28,6
|
10 (-).
|
Максим МЕХАНИВ
|
Левый берег
|
8 (4+4)
|
30
|
26,7
* место в топ-11 в предыдущем сезоне.
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