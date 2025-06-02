Георгий Ермаков отыграл больше всего матчей на ноль в УПЛ-2024/25

Самым «сухим» вратарем чемпионата впервые в истории стал голкипер «Александрии» - Георгий Ермаков. В минувшем сезоне 23-летний страж ворот черно-желто-зеленых отстоял свои ворота в неприкосновенности в 15 встречах из 30. За последние 10 лет более высокий результат среди победителей в данной номинации имел только Андрей Пятов – 18 сухих матчей в ЧУ-2018/19.

Ермаков больше, чем кто-либо, отыграл на «ноль» и дома (8 игр), и в гостях (7). У Георгия оказался и наиболее высокий процент сухих матчей среди голкиперов, попавших в топ-10 – 50,0%. Прошлогодний лауреат – вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык – на сей раз оказался вторым.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сухие матчи вратарей в сезоне-2024/25

Вратарь Клуб СМ (Д+Г) И % 1 (-*). Георгий ЕРМАКОВ Александрия 15 (8+7) 30 50,0 2 (1). Дмитрий РИЗНЫК Шахтер 11 (5+6) 24 45,8 3 (-). Иван ПАХОЛЮК Колос 11 (5+6) 26 42,3 4 (4). Андрей КЛИЩУК Кривбасс 10 (4+6) 25 40,0 4 (7). Дмитрий ЛЕДВИЙ Рух 10 (4+6) 25 40,0 6 (11). Павел ИСЕНКО Ворскла 10 (5+5) 29 34,5 7 (-). Алексей ПАЛАМАРЧУК Ингулец 9 (5+4) 29 31,0 8 (-). Александр КЕМКИН Карпаты 8 (5+3) 17 47,1 9 (-). Евгений КУЧЕРЕНКО ЛНЗ 8 (5+3) 28 28,6 10 (-). Максим МЕХАНИВ Левый берег 8 (4+4) 30 26,7

* место в топ-11 в предыдущем сезоне.