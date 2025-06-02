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Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 13:36 | Обновлено 02 июня 2025, 13:41
168
0

Георгий Ермаков отыграл больше всего матчей на ноль в УПЛ-2024/25

23-летний голкипер «Александрии» провел 15 «сухих» матчей

02 июня 2025, 13:36 | Обновлено 02 июня 2025, 13:41
168
0
Георгий Ермаков отыграл больше всего матчей на ноль в УПЛ-2024/25
ФК Александрия. Георгий Ермаков

Самым «сухим» вратарем чемпионата впервые в истории стал голкипер «Александрии» - Георгий Ермаков. В минувшем сезоне 23-летний страж ворот черно-желто-зеленых отстоял свои ворота в неприкосновенности в 15 встречах из 30. За последние 10 лет более высокий результат среди победителей в данной номинации имел только Андрей Пятов – 18 сухих матчей в ЧУ-2018/19.

Ермаков больше, чем кто-либо, отыграл на «ноль» и дома (8 игр), и в гостях (7). У Георгия оказался и наиболее высокий процент сухих матчей среди голкиперов, попавших в топ-10 – 50,0%. Прошлогодний лауреат – вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык – на сей раз оказался вторым.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сухие матчи вратарей в сезоне-2024/25

Вратарь

Клуб

СМ (Д+Г)

И

%

1 (-*).

Георгий ЕРМАКОВ

Александрия

15 (8+7)

30

50,0

2 (1).

Дмитрий РИЗНЫК

Шахтер

11 (5+6)

24

45,8

3 (-).

Иван ПАХОЛЮК

Колос

11 (5+6)

26

42,3

4 (4).

Андрей КЛИЩУК

Кривбасс

10 (4+6)

25

40,0

4 (7).

Дмитрий ЛЕДВИЙ

Рух

10 (4+6)

25

40,0

6 (11).

Павел ИСЕНКО

Ворскла

10 (5+5)

29

34,5

7 (-).

Алексей ПАЛАМАРЧУК

Ингулец

9 (5+4)

29

31,0

8 (-).

Александр КЕМКИН

Карпаты

8 (5+3)

17

47,1

9 (-).

Евгений КУЧЕРЕНКО

ЛНЗ

8 (5+3)

28

28,6

10 (-).

Максим МЕХАНИВ

Левый берег

8 (4+4)

30

26,7

* место в топ-11 в предыдущем сезоне.

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итоги сезона УПЛ Георгий Ермаков Александрия Украинская Премьер-лига цифры и факты
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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