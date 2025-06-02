Известно, где планирует играть один из новичков УПЛ. Пока не дома

По информации СМИ, клуб Эпицентр, который выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ, домашние матчи нового сезона будет проводить в Тернополе.

Однако руководство планирует до конца года устранить все проблемы своего стадиона в Каменце-Подольском. Главная проблема – освещение, и клуб уже занимается этим вопросом.

Вторую часть нового сезона Эпицентр хочет играть на своем поле.

Интересно, что все новички нового сезона УПЛ – Эпицентр, Металлист 1925, Полтава и Кудровка – имеют проблемы с тем, чтобы выступать у себя дома.