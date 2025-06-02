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Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 14:49 | Обновлено 02 июня 2025, 14:50
271
0

Известно, где планирует играть один из новичков УПЛ. Пока не дома

Эпицентр хочет играть в Тернополе, но проведет реконструкцию своей арены

02 июня 2025, 14:49 | Обновлено 02 июня 2025, 14:50
271
0
Известно, где планирует играть один из новичков УПЛ. Пока не дома
ФК Эпицентр

По информации СМИ, клуб Эпицентр, который выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ, домашние матчи нового сезона будет проводить в Тернополе.

Однако руководство планирует до конца года устранить все проблемы своего стадиона в Каменце-Подольском. Главная проблема – освещение, и клуб уже занимается этим вопросом.

Вторую часть нового сезона Эпицентр хочет играть на своем поле.

Интересно, что все новички нового сезона УПЛ – Эпицентр, Металлист 1925, Полтава и Кудровка – имеют проблемы с тем, чтобы выступать у себя дома.

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Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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