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Германия
02 июня 2025, 13:01 |
586
1

Защитник известного немецкого клуба мечтает играть за сборную Украины

Максим Бочан из «Кайзерслаутена» рассказал о желании попасть в состав «сине-желтых»

02 июня 2025, 13:01 |
586
1
Защитник известного немецкого клуба мечтает играть за сборную Украины
ФК Кайзерслаутен. Максим Бочан

Защитник немецкого «Кайзерслаутена» Максим Бочан признался, что пока не получал вызов в расположение сборных Украины U-19 и U-20 и не контактировал с главным тренером Дмитрием Михайленко:

– Ранее был скандал с Кревсуном и сборной Украины U-19. Теперь Степанов оказался в эпицентре войны блогеров в Украине. Следите за этими историями?

– Бесспорно, слежу за всем и интересуюсь новостями украинского футбола. Особенно за сборной Украины U-19 – то есть своим возрастом. Для меня, как для каждого парня, играть в сборной Украины – это мечта. Поэтому интересуюсь новостями, смотрю матчи, надеюсь и верю, что получу такой шанс. Как уже говорил – это мечта для каждого.

– Есть ли контакт с Украинской ассоциацией футбола? Возможно, с вами кто-то общался из УАФ?

– Только вот подписал контракт с агентством, но так, чтобы иметь какой-то контакт с УАФ, то нет. Ходили какие-то слухи, мне писали агенты, которые были до этого, о юношеской сборной, и что там знают обо мне. Я бросал свое видео, но так, чтобы что-то конкретно, то такого не было. Но на все свое время и у каждого свой путь.

– То есть Дмитрий Михайленко с вами не контактировал?

– Нет, такого не было, – сообщил Бочан.

Бочан перебрался в Германию в 2022 году из донецкого «Шахтера», играл за команды U-17 и U-19 в системе «Кайзерслаутена». В текущем сезоне провел 33 матча на клубном уровне, в которых забил один гол.

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Николай Титюк Источник: Трибуна
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Комментарии 1
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0665826283
Мені цікаво хто такий міхайленко!? Ні..., що він гравза дніпро я знаю , а як людина, хто він такий ? Чому під його кирівниством ніхто нехоче грать? Це він шо ненавидить Україну ? Чи ті кого він не викликає до збірної !? Може якийсь таємний комуняка ? 
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