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Чемпионат Бразилии
Сеара
02.06.2025 00:30 – FT 0 : 1
Атлетико Минейро
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Бразилия
02 июня 2025, 12:44 |
118
0

Депай ушел без забитых голов, Фламенго продолжает лидировать в Серии А

В ночь на 2 июня состоялись пять матчей 11-го тура чемпионата Бразилии

02 июня 2025, 12:44 |
118
0
Депай ушел без забитых голов, Фламенго продолжает лидировать в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

В ночь на 2 июня состоялись пять матчей 11-го тура чемпионата Бразилии. «Фламенго» разгромил «Форталезу» со счетом 5:0 и продолжает лидировать в турнирной таблице.

Не отстает и «Крузейро» – после победы над «Палмейрас», команда поднялась на вторую позицию. «Коринтианс» не сумел одолеть «Виторию», а форвард хозяев Мемфис Депай ушел с поля без забитых голов.

Чемпионат Бразилии, 11-й тур. 2 июня

Коринтианс – Витория – 0:0

Сеара – Атлетико Минейро – 0:1
Гол: Рони, 78

Фламенго – Форталеза – 5:0
Голы: Де Арраскета, 30, Эвертон Араухо, 48, Луис Араухо, 56, 74, Майкл, 71

Крузейро – Палмейрас – 2:1
Голы: Каю Жоржи, 2, 4 – Аллан, 87

Интернасьональ – Флуминенсе – 0:2
Голы: Серна, 11, Пауло Байя, 83

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Фламенго 11 7 3 1 24 - 4 24
2 Крузейро 11 7 2 2 17 - 8 23
3 Брагантино 11 7 2 2 14 - 8 23
4 Палмейрас 11 7 1 3 12 - 8 22
5 Флуминенсе 11 6 2 3 15 - 12 20
6 Баия 11 5 3 3 11 - 11 18
7 Мирассол 11 4 5 2 17 - 12 17
8 Атлетико Минейро 11 4 5 2 11 - 10 17
9 Ботафого 10 4 3 3 11 - 5 15
10 Сеара 10 4 3 3 11 - 8 15
11 Коринтианс 11 4 3 4 12 - 14 15
12 Гремио 11 4 3 4 11 - 14 15
13 Сан-Паулу 11 2 6 3 9 - 11 12
14 Интернасьонал 11 2 5 4 12 - 16 11
15 Васко да Гама 11 3 1 7 11 - 15 10
16 Витория 11 2 4 5 10 - 14 10
17 Форталеза 11 2 4 5 10 - 15 10
18 Сантос 11 2 2 7 8 - 12 8
19 Жувентуде 11 2 2 7 8 - 24 8
20 Спорт Ресифи 11 0 3 8 5 - 18 3
Полная таблица

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чемпионат Бразилии по футболу Коринтианс Атлетико Минейро Сеара Крузейро Палмейрас Интернасьонал Флуминенсе Мемфис Депай
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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