Депай ушел без забитых голов, Фламенго продолжает лидировать в Серии А
В ночь на 2 июня состоялись пять матчей 11-го тура чемпионата Бразилии
В ночь на 2 июня состоялись пять матчей 11-го тура чемпионата Бразилии. «Фламенго» разгромил «Форталезу» со счетом 5:0 и продолжает лидировать в турнирной таблице.
Не отстает и «Крузейро» – после победы над «Палмейрас», команда поднялась на вторую позицию. «Коринтианс» не сумел одолеть «Виторию», а форвард хозяев Мемфис Депай ушел с поля без забитых голов.
Чемпионат Бразилии, 11-й тур. 2 июня
Коринтианс – Витория – 0:0
Сеара – Атлетико Минейро – 0:1
Гол: Рони, 78
Фламенго – Форталеза – 5:0
Голы: Де Арраскета, 30, Эвертон Араухо, 48, Луис Араухо, 56, 74, Майкл, 71
Крузейро – Палмейрас – 2:1
Голы: Каю Жоржи, 2, 4 – Аллан, 87
Интернасьональ – Флуминенсе – 0:2
Голы: Серна, 11, Пауло Байя, 83
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Фламенго
|11
|7
|3
|1
|24 - 4
|24
|2
|Крузейро
|11
|7
|2
|2
|17 - 8
|23
|3
|Брагантино
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|4
|Палмейрас
|11
|7
|1
|3
|12 - 8
|22
|5
|Флуминенсе
|11
|6
|2
|3
|15 - 12
|20
|6
|Баия
|11
|5
|3
|3
|11 - 11
|18
|7
|Мирассол
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|8
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|11 - 10
|17
|9
|Ботафого
|10
|4
|3
|3
|11 - 5
|15
|10
|Сеара
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|11
|Коринтианс
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|12
|Гремио
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|13
|Сан-Паулу
|11
|2
|6
|3
|9 - 11
|12
|14
|Интернасьонал
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|15
|Васко да Гама
|11
|3
|1
|7
|11 - 15
|10
|16
|Витория
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|17
|Форталеза
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|18
|Сантос
|11
|2
|2
|7
|8 - 12
|8
|19
|Жувентуде
|11
|2
|2
|7
|8 - 24
|8
|20
|Спорт Ресифи
|11
|0
|3
|8
|5 - 18
|3
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