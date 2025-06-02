Депай ушел без забитых голов, Фламенго продолжает лидировать в Серии А

В ночь на 2 июня состоялись пять матчей 11-го тура чемпионата Бразилии. «Фламенго» разгромил «Форталезу» со счетом 5:0 и продолжает лидировать в турнирной таблице.

Не отстает и «Крузейро» – после победы над «Палмейрас», команда поднялась на вторую позицию. «Коринтианс» не сумел одолеть «Виторию», а форвард хозяев Мемфис Депай ушел с поля без забитых голов.

Чемпионат Бразилии, 11-й тур. 2 июня

Коринтианс – Витория – 0:0

Сеара – Атлетико Минейро – 0:1

Гол: Рони, 78

Фламенго – Форталеза – 5:0

Голы: Де Арраскета, 30, Эвертон Араухо, 48, Луис Араухо, 56, 74, Майкл, 71

Крузейро – Палмейрас – 2:1

Голы: Каю Жоржи, 2, 4 – Аллан, 87

Интернасьональ – Флуминенсе – 0:2

Голы: Серна, 11, Пауло Байя, 83