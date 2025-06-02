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Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 12:33 |
1465
0

Клуб УПЛ, который не попал в еврокубки, намерен бороться за чемпионство

Владимир Баенко рассказал о целях и планах «Кривбасса» в долгосрочной перспективе

02 июня 2025, 12:33 |
1465
0
Клуб УПЛ, который не попал в еврокубки, намерен бороться за чемпионство
ФК Кривбасс Кривой Рог

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко на встрече с болельщиками рассказал о целях и планах команды – в долгосрочной перспективе коллектив из Кривого Рога намерен победить в чемпионате:

«Смотрите, планы на следующий сезон остаются прежними. Есть большая цель – стать чемпионами. Но есть несколько путей для достижения этой цели. Один из них был избран президентом клуба Константином Караманицем, а также поддержан руководством. Я хочу вам рассказать: если у нас такая хорошая семейная атмосфера, хочу поделиться своим опытом, как, по моему мнению, клубы становятся чемпионами.

Есть два пути. На нашем примере – это «Динамо» и «Шахтер». Последние 30 лет эти два клуба соревнуются за чемпионство. Что их отличает? Один клуб всегда работает с молодежью. Это «Динамо» Киев. Мы все это знаем и это работает. Другой пример – «Шахтер», который делает большие инвестиции в клуб и многих легионеров привлекал, особенно в начале 2000-х. Таких примеров много и в Европе. После игры с «Викторией» Пльзень есть моменты, когда понимаешь: нужны игроки, которые будут отдаваться за эмблему больше, чем за деньги.

Я не хочу никого обидеть среди игроков – ни в коем случае. Но футболист, прошедший с «Кривбассом» путь более трех лет, являющийся воспитанником академии, понимающий, что такое Кривой Рог, что такое «Кривбасс», который в течение семи лет слышит «Кривбасс» – это мы, Кривой Рог... Поверьте мне, он сделает во много раз больше на футбольном поле, чем тот, кто находится в клубе не так долго. И это один из путей достижения большой мечты: свои воспитанники, которые будут отдавать все за эмблему, за город, за клуб. И прежде всего они будут делать это потому, что хотят добиться успеха именно с футбольным клубом.

Наши цели, планы и задачи одни и те же. Мы всегда будем сражаться за чемпионство. Но какими шагами и за какой срок – это уже решает руководство. Ведь в разное время бывают и хорошие, и сложные моменты: когда есть большие финансы, когда можно свободнее распоряжаться ресурсами, когда город стабильный.

Однако смотрите, мы не покидаем наш город, мы приглашаем качественных легионеров сюда и работаем, и играем именно здесь. Я хотел добавить, что футбольный клуб «Кривбасс» – это не только футболисты, которые играют в УПЛ. Футбольный клуб «Кривбасс» – это 362 работника, более тысячи детей. Это не значит, что будет играть вся команда U-19. Нет. У нас уже с U-19 были задействованы три игрока: Мулик, Каменский и Шевченко. Еще есть Бутенко, который тоже играл. Если кто-нибудь еще проявит себя с U-19 на сборах, то они будут также приобщены к игре за основу.

Есть Назар Попов, который был в аренде в «Ингульце» эти полгода. Еще у нас есть Мулик. И мы постепенно, шаг за шагом, будем увеличивать количество молодых игроков, но это не будет так, как, например, в других командах, когда просто берут и заводят всех с U-19. Нет. У нас остался скелет команды, у нас остались легионеры. Мы точечно усилимся как новыми трансферами, так и игроками из U-19, потому что они должны получить свой шанс», – рассказал Баенко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Владимир Баенко
Николай Титюк Источник: ФК Кривбасс
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