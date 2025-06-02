Ангелина Калинина – Ирина Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Бари
2 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 113) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Бари, Италия.
В 1/16 финала украинка сыграет против «нейтралки» Ирины Шиманович (WTA 164). Поединок состоится 4-м запуском на корте №1 после игры Салкова – Пигосси. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во втором круге сыграет либо против Синья Краус, либо против Элеоноры Алвиси.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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