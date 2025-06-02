Янник Синнер – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
2 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 проходят матчи 1/8 финала в верхней части сетки мужского одиночного разряда.
Ориентировочно в 21:15 по Киеву на корт имени Филлипа-Шатрие выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Андрей Рублев (ATP 15).
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Это будет десятая встреча соперников. Счет 6:3 в пользу Янника.
Победитель противостояния в четвертьфинале Ролан Гаррос поборется либо против Александра Бублика, либо против Джека Дрейпера.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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