Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Янник Синнер – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
02 июня 2025, 12:07 |
135
0

Янник Синнер – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Ролан Гаррос 2025

02 июня 2025, 12:07 |
135
0
Янник Синнер – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

2 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 проходят матчи 1/8 финала в верхней части сетки мужского одиночного разряда.

Ориентировочно в 21:15 по Киеву на корт имени Филлипа-Шатрие выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Андрей Рублев (ATP 15).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет десятая встреча соперников. Счет 6:3 в пользу Янника.

Победитель противостояния в четвертьфинале Ролан Гаррос поборется либо против Александра Бублика, либо против Джека Дрейпера.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Гауфф накормила россиянку бубликом и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос
Мирра Андреева – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кэмерон Норри – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янник Синнер Андрей Рублев смотреть онлайн Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БАЦУЛА: «На поле царила анархия. Что будет с Ворсклой – никто не знает»
Футбол | 02 июня 2025, 05:30 5
БАЦУЛА: «На поле царила анархия. Что будет с Ворсклой – никто не знает»
БАЦУЛА: «На поле царила анархия. Что будет с Ворсклой – никто не знает»

Защитник полтавского клуба прокомментировал поражение от Кудровки

Музетти вышел в свой второй четвертьфинал на ТБШ и первый на Ролан Гаррос
Теннис | 02 июня 2025, 01:33 0
Музетти вышел в свой второй четвертьфинал на ТБШ и первый на Ролан Гаррос
Музетти вышел в свой второй четвертьфинал на ТБШ и первый на Ролан Гаррос

Итальянец в четырех сетах переиграл Хольгера Руне

Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Теннис | 01.06.2025, 14:35
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Историческая сенсация плей-офф. Кудровка отправила Ворсклу в Первую лигу
Футбол | 01.06.2025, 16:22
Историческая сенсация плей-офф. Кудровка отправила Ворсклу в Первую лигу
Историческая сенсация плей-офф. Кудровка отправила Ворсклу в Первую лигу
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Бокс | 02.06.2025, 06:22
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 1
Футбол
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
01.06.2025, 06:33 9
Футбол
Рекордный контракт в истории НХЛ. Клуб готовится подписать Макдэвида
Рекордный контракт в истории НХЛ. Клуб готовится подписать Макдэвида
31.05.2025, 17:25 7
Хоккей
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
02.06.2025, 03:48
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
01.06.2025, 08:11 17
Бокс
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
02.06.2025, 05:23 49
Футбол
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
01.06.2025, 07:23 7
Футбол
Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
31.05.2025, 14:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем