Первые проблемы в Реале. Хаби Алонсо попросит Винисиуса пойти на жертвы

Новый главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо столкнулся с первыми проблемами после того, как возглавил королевский клуб.

Испанский тренер планировал играть в новом сезоне с тремя защитниками, но после прибытия в Мадрид понял, что у него просто не хватает игроков для такой схемы.

По этой причине Хаби пришлось поменять свое мнение – в сезоне 2025/26 «сливочные» будут играть по схеме 4-3-3. Место в атаке точно займут Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе, а вот третья позиция остается вакантной. Наставник пока не определился, кто будет играть справа в атаке.

Главное требование Алонсо – нападающие должны постоянно возвращаться в защиту и помогать при атаках соперника. По сообщениям испанской прессы, с этим могут возникнуть огромные проблемы из-за нежелания лидеров «Реала» отрабатывать в обороне.

По этой причине испанец намерен провести серьезный разговор с бразильцем Винисиусом, чтобы тот «пошел на жертвы ради команды». Хаби хочет убедить вингера чаще играть в защите и отдавать больше сил на футбольном поле. Испанский специалист не будет терпеть тех игроков, которые откажутся выполнять его требования.