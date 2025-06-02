Артем должен уйти летом. 5 вариантов новой команды для Довбика

Гасперини станет тренером «Ромы» – и это приговор для Довбика. Вы только не подумайте: я высоко оцениваю талант игрока и признаю его достижения в европейском футболе. Просто он не подойдет Гасперини. К сожалению. С самого начала работы в Риме в этом сезоне Раньери говорил, что Довбик должен больше двигаться и быть сильнее вовлечен в командную игру – открываться под пасы, помогать готовить атаки, прессинговать и т. д. Но в «Жироне» в свой выдающийся сезон Артем играл по-другому, он был чистой «девяткой», первоочередная задача которой – забивать, а не быть полезным для команды во всех фазах игры. Если даже готовому идти на компромиссы Раньери не нравилась ограниченность функционала Довбика и его низкая вовлеченность, то у Гасперини Артем в лучшем случае присядет на скамейку запасных. Потому что у этого наставника то же самое – но еще и персональный прессинг сверху. Надо много двигаться и бегать. Довбик – талантливый и профессионал своего дела, но он не может стать совсем другим футболистом.

Значит, надо уходить. Спрос точно будет, ведь в этом сезоне Артем забил 18 голов за клуб и сборную, а в прошлом стал лучшим бомбардиром испанской лиги – он играет хорошо. Еще и ценник будет небольшим, ведь форвард не засиял в Серии А – «Рома» точно будет готова отдать его плюс-минус за столько же, за сколько и взяла, а это чуть больше 30 миллионов, что не так много. Этот текст – о командах топ-лиг, которым стоило бы обратить внимание на Довбика. Все варианты будут реальными, отталкиваться будем от того, во что играют коллективы и нужен ли им такой форвард.

Вильярреал: возвращение в Испанию

К каждому из пунктов будем подходить с двух сторон – со стороны игрока (зачем ему это?) и со стороны команды (зачем ей Артем?). И здесь для футболиста все максимально просто. Не получилось в Италии? Просто сделай шаг назад (в географическом плане, не с точки зрения прогресса) и представь, что прошлого сезона не было. И в Испании он становился лучшим бомбардиром чемпионата, в котором играли Винисиус и Левандовский, – не просто зажигал, а даже сиял. И мог бы сыграть в ЛЧ, если бы остался в «Жироне» (пережил бы с командой падение в нижнюю половину таблицы, да, но все же играл бы в ЛЧ). Что получит Артем, если перейдет в «Вильярреал»? Во-первых, вернется туда, где чувствовал комфорт. Этим вратарям он будет забивать снова. Во-вторых, будет играть сразу в ЛЧ, ведь «Вильярреал» туда квалифицировался. Меняет более сложный для себя чемпионат на более простой, а ЛЕ – на ЛЧ. Вроде неплохо, да?

Тренер «Вильярреала» – Марселино. У него контракт еще на год, а работает он в клубе с 2023-го. То есть именно с ним Серлот провел лучший сезон в карьере и забил 23 в лиге. Да-да, в той самой гонке бомбардиров против Довбика. Но нас интересуют не та борьба, а события, которые происходили после неё. Прошлым летом Артем получил предложение от «Атлетико» – отказал, и после этого «матрасники» почти сразу подписали Серлота. То есть норвежец стал прямой заменой для украинца, когда последний решил уехать в Италию. Выходит, это игроки плюс-минус одного типажа. Тогда делаем простой вывод: в системе Марселино Довбик также будет много забивать. Как это делал Серлот. Возможно, среди всех вариантов в данной статье этот – лучший для Артема с точки зрения голевых достижений. «Вильярреал» играет по схеме 4-4-2, но один из его нападающих имеет только 11 голов в лиге – летом клуб пойдет за форвардом. Может, за Довбиком.

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Ноттингем Форест: прямая замена Вуду

Команда сыграет только в ЛК в следующем сезоне, но это буквально единственный минус для футболиста в случае перехода. Здесь еще может иметь место дискуссия: а вот точно ли играть в команде уровня ЛЕ в Италии лучше, чем в середняке АПЛ? Тем более, очень вероятен долгий путь в ЛК, вплоть до финала (если «Вест Хэм» выигрывал, то и «Форест» способен), что также является престижным. Но главное не это: Довбик может идеально вписаться в игру «Ноттингема». Сейчас впереди у команды играет нетехничный Вуд, который должен... ну... просто забивать голы. Этот форвард выполняет в среднем по 13 пасов за игру – не очень вовлечен в комбинационную игру, мягко говоря. А еще сам «Ноттингем» в топ-2 команд АПЛ по показателю PPDA (указывает на интенсивность прессинга), но с конца. Поэтому Довбику не придется много работать без мяча здесь. Перекрывать пасовые линии – да, а вот бегать за круглым в ногах соперников – нет.

Артему будет легко на поле, ведь он больше всего любит бить по воротам и забивать – и только этого от него и будут ожидать. Никаких комментариев тренера после игры о том, что «нужно больше предлагать себя». Не нужно: 19 из 20 голов в АПЛ Вуд забил из пределов штрафной площадки, потому что всегда был именно там. Зачем же «Ноттингему» еще один нападающий? Потому что Вуд не вывезет. В этом сезоне он забил 20, хотя имел меньше 16 ожидаемых – крутая реализация. В прошлом сыграл по аспекту «в ноль», а до этого аж 6 (!) сезонов подряд забивал меньше ожидаемого. Он не является топ-финишером, поэтому ставить только на него снова – слишком большой риск. Плюс, Вуду уже 33, поэтому большие вопросы к готовности игрока потянуть и АПЛ, и местные кубки, и Лигу конференций. Ему точно понадобится замена. Или сам Вуд станет тем, кто будет начинать со скамейки запасных... Довбик может приехать и выиграть конкуренцию у старика.

Милан: ориентир впереди для Аллегри

Уже официально: «Милан» будет страдать в следующем сезоне с Аллегри. Ну, точно с ним, а насчет страданий – очень вероятно. Мы все знаем, какой футбол у Макса – тягучий, тяжелый, медленный. Это плюс-минус то же, во что играла «Рома» с Раньери в этом сезоне, но в хороший год – на еще более профессиональном уровне. Низкая интенсивность? Круто для Артема. Не нужно забивать миллион голов, чтобы быть полезным? Также плюс. Простая игра? Вообще мечта для большинства нападающих. К тому же, Довбику не придется менять чемпионат, а значит, не придется снова адаптироваться к новым требованиям лиги. Единственное: команда без еврокубков на новый сезон, но Артем, когда ушел из «Жироны» и отказался от возможности играть в ЛЧ, продемонстрировал, что это не является для него главным фактором. Он будет спокойно себе год забивать в Серии А – а позже сыграет в ЛЕ или ЛЧ, потому что «Милан» почти точно куда-то квалифицируется.

Последнее место работы Аллегри – «Ювентус». 3 года. Первый год, лучший бомбардир – Дибала (10), но Влахович за полгода, после зимнего перехода, забил 7. Второй сезон, лучший по забитым – Влахович (10). Третий сезон – то же самое, но уже 16 голов у серба в лиге. И это при том, что Душан – транжира. 3 года подряд в Серии А он забивает меньше голов, чем набирает xG. Довбик, если не вынужден участвовать во всех фазах игры, способен реализовывать лучше. Но даже по названной стате понятно, что для Аллегри, как и для многих итальянских тренеров «старой школы», важен форвард-ориентир впереди. Высокий. Сильный. Способный регулярно забивать. Довбик подходит. Но важнее то, что не подходит никто из тех, кто уже играет в «Милане». Среди центральных нападающих лучший бомбардир команды в сезоне в чемпионате – Мората (5), который зимой сменил клубную прописку. Довбик будет полезен и сразу попадет в стартовый состав.

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Лион: брат-близнец Жироны

Марселино и Санту ставят вертикальный футбол, Аллегри – футбол точно без владения. А вот «Лион» – это совсем другое дело. Его тренер – Фонсека, поэтому там большинство атак – позиционные. «Лион» в топ-3 по количеству забитых с игры (но здесь не учитываются контратаки), хотя в таблице даже вне топ-5. «Жирона» в прошлом сезоне забила с игры 64 гола в ЛЛ, только «Реал» больше (65), а вот «Барса» – меньше (57). То есть Довбик сиял в системе, где главная ценность – контроль мяча и позиционная структура. «Лион» стремится играть и забивать так же. Когда появилась идея с французским клубом, я переживал, что Довбик не потянет прессинг, но «Лион» вне топ-5 по PPDA, интенсивности давления, а после Нового года с Фонсекой даже немного сдал по показателю – значит, для тренера гораздо важнее работа с мячом, чем без него. Тогда Довбик – более чем приличный вариант.

Особенно учитывая тот факт, что «Лиону» очень нужен форвард. Ляказетту 34, поэтому в этом сезоне он стартовал только в 24 турах Лиги 1. Микаутадзе моложе, но на стабильной основе голов не дает – только 11 в розыгрыше, да еще и среднюю оценку меньше своего партнера-ветерана имеет. То есть способная много играть и забивать «девятка» нужна, тем более под участие в ЛЕ. Ходят слухи, что «Лион» не имеет денег, но точно будет их обретет после продажи Шерки (тот стоит больше, чем Довбик), а в случае прощания с Микаутадзе просто обязан будет тратить. Что касается Артема: переход в Л1 не является для него плохим решением. Там будет проще забивать голы, чем в Италии, и точно проще играть в футбол, чем в команде с тренером Гасперини. Довбику всего 27, поэтому вернуться в топ-лиги он еще успеет, если захочет. А с «Лионом» уже через год сыграет в ЛЧ. С «Ромой» шансов на это меньше.

Комо: звезда для Фабрегаса

Если верить СМИ, то Сеск отказался возглавить «Байер» – команду, которая даже без Та, Вирца и еще нескольких основных футболистов имела бы большие шансы финишировать в зоне ЛЧ по итогам следующего сезона Бундеслиги. То есть вариант не то чтобы идеальный, но объективно неплохой. Тем более, Леверкузен не привык к победам – никто бы не просил Фабрегаса выигрывать трофеи каждую неделю. Но Сеск решил, что лучше остаться в «Комо», потому что здесь проще развиваться и также можно выигрывать. Это он доказал результатами в конце текущего сезона, когда одержал 6 побед в Серии А подряд. Да, только над средняками и аутсайдерами, но для этого и нужен Довбик – чтобы сделать шаг вперед. «Комо» – клуб с самыми богатыми владельцами в Италии. Он будет прогрессировать, вопрос только в скорости. Команда играет в смелый футбол, много атакует. Но не имеет топ-форварда. С Довбиком такого обретет.

Центральный нападающий «Комо» Кутроне забил за весь чемпионат только 7 голов. И это неудивительно, ведь его лучший год в футболе – это 14 точных ударов в чемпионате, и то это было в Серии Б, а на этом уровне рекорд – 10. 5 последних сезонов в топ-лигах он забивает меньше голов, чем прогнозирует xG-модель… Ну, вы поняли: Кутроне просто плохой финишер. Но играет, ведь другого нет. Довбик 100% играл бы в основе каждую неделю, как вариант – почти без замен, потому что даже уставший Артем полезнее любого другого из форвардов команды. И забивал бы. Хотя бы в ворота команд ниже еврокубковой зоны. Регулярно. Был бы главным героем города. Разве плохо? Да, не играл бы в Европе в течение первого года, но чувствовал бы себя нужным. Возможно, это именно то, что нужно Артему – полная поддержка, доверие, любовь фанатов. Ну и да, «Комо» – неиронично перспективный проект. Довбику понравится.

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Вариантов, как видите, немало. И это только самые замечательные здесь и сейчас. Может, «Ювентус» попрощается с Влаховичем – и будет еще и там место, например. Но и сейчас выбор неплохой. Можно менять лигу, но только ради игры в комфортной роли. Можно оставаться в Серии А и принимать новый вызов. Главное – не ждать до старта сезона. Собираться и уходить сразу, как только Гасперини косо посмотрит на него на тренировке. А он посмотрит. Довбик провел безумно крутой год в Испании чуть ранее, поэтому заслужил поиграть у тренера, которому он будет нужен. Пока не повезло. Чтобы увеличить шансы, нужно уезжать из Рима.