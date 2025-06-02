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  4. Мирра Андреева – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
02 июня 2025, 12:10 |
341
2

Мирра Андреева – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Ролан Гаррос 2025

02 июня 2025, 12:10 |
341
2
Мирра Андреева – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

2 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 проходят матчи 1/8 финала в женском одиночном разряде.

В 12:00 на корт имени Сюзан Ленглен выйдут Мирра Андреева (WTA 6) и Дарья Касаткина (WTA 17).

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Касаткиной.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Лоис Буассон, либо против Джессики Пегулы.

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Мирра Андреева Дарья Касаткина смотреть онлайн Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Pat_riot
О так, тут вже політика для рсіян. Даші - успіху!
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+3
SosokDayany
Касатка повинна проходити нахімічену коняку
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0
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