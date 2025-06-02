Известные экс-игроки Динамо сыграли в 1/4 финала любительского чемпионата
Хачериди победил, Рыбалка проиграл, Гармаш не вышел на поле из-за травмы
31 мая и 1 июня состоялись первые матчи четвертьфинала любительского чемпионата Украины – зрители увидели на поле несколько известных футболистов.
Киевский Rebel одолел «Лесное» со счетом 3:1, в составе гостей весь матч провел бывший полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка, который вышел на поле с капитанской повязкой. Денис Гармаш пропустил этот поединок из-за травмы.
«Авангард» с минимальным счетом одолел «Днестр» – 2:1. В составе победителей 90 минут отыграл известный украинский защитник Евгений Хачериди. Ответные матчи этой стадии состоятся 7 и 8 июня.
Чемпионат Украины среди любителей, 1/4 финала (31 мая, 1 июня)
Агрон – Атлет – 1:1
Голы: Мельник, 40 – Теймуров, 71
Rebel (Киев) – Лесное – 3:1
Голы: Власенко, 6, Богдан, 14, 68 – Шестаков, 81
Авангард – Днестр – 2:1
Голы: Боровик, 7, Мишуренко, 20 – Олейник, 72 (автогол)
Николаев – Агротех – 2:1
Голы: Качор, 45+1, Криницкий, 45+3 – Пастухов, 78
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