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02 июня 2025, 10:40 |
505
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Известные экс-игроки Динамо сыграли в 1/4 финала любительского чемпионата

Хачериди победил, Рыбалка проиграл, Гармаш не вышел на поле из-за травмы

02 июня 2025, 10:40 |
505
0
Известные экс-игроки Динамо сыграли в 1/4 финала любительского чемпионата
ФК Лесное. Сергей Рыбалка

31 мая и 1 июня состоялись первые матчи четвертьфинала любительского чемпионата Украины – зрители увидели на поле несколько известных футболистов.

Киевский Rebel одолел «Лесное» со счетом 3:1, в составе гостей весь матч провел бывший полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка, который вышел на поле с капитанской повязкой. Денис Гармаш пропустил этот поединок из-за травмы.

«Авангард» с минимальным счетом одолел «Днестр» – 2:1. В составе победителей 90 минут отыграл известный украинский защитник Евгений Хачериди. Ответные матчи этой стадии состоятся 7 и 8 июня.

Чемпионат Украины среди любителей, 1/4 финала (31 мая, 1 июня)

Агрон – Атлет – 1:1
Голы: Мельник, 40 – Теймуров, 71

Rebel (Киев) – Лесное – 3:1
Голы: Власенко, 6, Богдан, 14, 68 – Шестаков, 81

Авангард – Днестр – 2:1
Голы: Боровик, 7, Мишуренко, 20 – Олейник, 72 (автогол)

Николаев – Агротех – 2:1
Голы: Качор, 45+1, Криницкий, 45+3 – Пастухов, 78

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Ассоциация аматорского футбола Украины аматорский футбол Авангард Лозовая Днестр Залещики Агрон Великие Гаи Атлет Киев Лесное Rebel Киев Агротех Тишковка Николаев Сергей Рыбалка Денис Гармаш Евгений Хачериди
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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