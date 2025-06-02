Больше, чем у Ашура. Известно, сколько будет зарабатывать Ротань в Полесье
Зарплата бывшего тренера «Александрии» составит 500 тысяч евро в год
Известный украинский специалист Руслан Ротань с сезона 2025/26 будет работать во главе житомирского «Полесья». Об этом накануне сообщила пресс-служба команды и ее президент Геннадий Буткевич.
Ротань стал серебряным призером чемпионата Украины во главе с «Александрией», после чего решил сменить место работы. Наставник возглавлял «горожан» с 2022 по 2025 год.
По сообщениям источника ТаТоТаке, в новом клубе Руслан Петрович будет зарабатывать полмиллиона евро в год. Стоит отметить, что зарплата предыдущего тренера «Полесья» Имада Ашура составляла 360 тысяч евро в год.
Житомирский клуб занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 48 баллов. В последнем туре «волки» сыграли вничью против «Кривбасса» (1:10 и обеспечили себе выход в Лигу конференций.
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