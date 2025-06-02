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  4. Больше, чем у Ашура. Известно, сколько будет зарабатывать Ротань в Полесье
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 11:09 |
1490
0

Больше, чем у Ашура. Известно, сколько будет зарабатывать Ротань в Полесье

Зарплата бывшего тренера «Александрии» составит 500 тысяч евро в год

02 июня 2025, 11:09 |
1490
0
Больше, чем у Ашура. Известно, сколько будет зарабатывать Ротань в Полесье
ФК Полесье Житомир. Геннадий Буткевич и Руслан Ротань

Известный украинский специалист Руслан Ротань с сезона 2025/26 будет работать во главе житомирского «Полесья». Об этом накануне сообщила пресс-служба команды и ее президент Геннадий Буткевич.

Ротань стал серебряным призером чемпионата Украины во главе с «Александрией», после чего решил сменить место работы. Наставник возглавлял «горожан» с 2022 по 2025 год.

По сообщениям источника ТаТоТаке, в новом клубе Руслан Петрович будет зарабатывать полмиллиона евро в год. Стоит отметить, что зарплата предыдущего тренера «Полесья» Имада Ашура составляла 360 тысяч евро в год.

Житомирский клуб занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 48 баллов. В последнем туре «волки» сыграли вничью против «Кривбасса» (1:10 и обеспечили себе выход в Лигу конференций.

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Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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