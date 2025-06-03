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  4. Блохин рассказал, сколько предлагал за его переход мадридский Реал
Испания
03 июня 2025, 09:58 |
568
3

Блохин рассказал, сколько предлагал за его переход мадридский Реал

Легендарный футболист мог оказаться в чемпионате Испании за 4,5 млн долларов

03 июня 2025, 09:58 |
568
3
Блохин рассказал, сколько предлагал за его переход мадридский Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин

Легендарный украинский футболист Олег Блохин рассказал, что в его услугах был заинтересован мадридский «Реал», однако трансфер так и не состоялся.

– Если бы у вас была возможность молодым игроком поехать за границу, какую страну выбрали бы?

– Я бы уехал в Испанию.

– Считаете, что в Испании вы бы заиграли?

– По-моему, испанский футбол мне больше подходил. Думаю, что и в Италии я мог бы заиграть, возможно, в Германии.

– Соответствует ли действительности информация, что мадридский «Реал» хотел вас купить?

– В 1982 году мы находились в горной местности под Барселоной. Именно туда приехали представители «Реала». Сидели за столом – я, человек из спорткомитета СССР, переводчик и представители «Реала». Вели разговор о возможном переходе в испанский клуб.

Мне уже было 30 лет, и они давали за меня четыре с половиной миллиона долларов. Сколько лично мне были готовы заплатить – не знаю, потому что дело до этого не дошло, – рассказал Блохин.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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Дмитрий Полищук
Краще б написали як він умудрився продати пам'ятник архітектури  в Києві на Рибальській 22, Миколаю!!!! Оце була б новина!!!! Яб залюбки прочитав би, і поділився коментами з приводу правдивості!!! Але що нам до цього? Це ж потрібно працювати!!! Це кацапы не вміють цвяхи робити...  
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0
Дмитрий Полищук
І до чого вообще ці інтерв'ю??? Міг би бути ???? Ви серйозно?  Він на все що спроможній , вже зробив . Особливо в УАФ. Наступним коментом про нього повинно бути під назвою нікролог. Але нехай живе ще 100 років
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0
Дмитрий Полищук
Як завжди....  сам себе похвалив, сам себе оцінив...бла, бла, бла. Як казала колись моя бабуся: "дурень думкою  багатіє" !!! 
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0
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