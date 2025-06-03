Блохин рассказал, сколько предлагал за его переход мадридский Реал
Легендарный футболист мог оказаться в чемпионате Испании за 4,5 млн долларов
Легендарный украинский футболист Олег Блохин рассказал, что в его услугах был заинтересован мадридский «Реал», однако трансфер так и не состоялся.
– Если бы у вас была возможность молодым игроком поехать за границу, какую страну выбрали бы?
– Я бы уехал в Испанию.
– Считаете, что в Испании вы бы заиграли?
– По-моему, испанский футбол мне больше подходил. Думаю, что и в Италии я мог бы заиграть, возможно, в Германии.
– Соответствует ли действительности информация, что мадридский «Реал» хотел вас купить?
– В 1982 году мы находились в горной местности под Барселоной. Именно туда приехали представители «Реала». Сидели за столом – я, человек из спорткомитета СССР, переводчик и представители «Реала». Вели разговор о возможном переходе в испанский клуб.
Мне уже было 30 лет, и они давали за меня четыре с половиной миллиона долларов. Сколько лично мне были готовы заплатить – не знаю, потому что дело до этого не дошло, – рассказал Блохин.
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