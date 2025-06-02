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  4. Покинет Мадрид? Реал сообщил, что ждет Лунина в ближайшее время
Испания
02 июня 2025, 08:52 |
1474
4

Покинет Мадрид? Реал сообщил, что ждет Лунина в ближайшее время

Королевский клуб рассчитывает на голкипера, но готов отпустить украинца, если тот захочет уйти

02 июня 2025, 08:52 |
1474
4
Покинет Мадрид? Реал сообщил, что ждет Лунина в ближайшее время
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин пока не определился со своим будущим – он недоволен количеством игрового времени и рассматривает вариант, при котором покинет клуб.

Королевский клуб готов к трансферной саге и спокойно воспринимает все новости и слухи о возможном уходе второго номера команды. «Реал» четко обозначил свою позицию – «сливочные» полностью довольны игрой Лунина и планируют оставить его в своем составе. Однако, мадридский клуб уважает желание игрока и легко отпустит его, если сам украинец сообщит об этом руководству.

Лунин фактически не имел шансов вытеснить со стартового состава бельгийца Тибо Куртуа, когда командой руководил итальянец Карло Анчелотти. Теперь, после прихода известного испанского специалиста Хаби Алонсо, украинский вратарь надеется, что сможет побороться за место первого номера.

В Испании сообщили, что новый наставник пока не намерен переводить Куртуа на скамейку запасных, поэтому шансы Лунина получить больше игрового времени, все так же минимальны.

«Реал» понимает, что ближайшие несколько недель будут важными в трансферной истории голкипера сборной Украины, но относятся к его уходу спокойно.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Андрей Лунин Тибо Куртуа трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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Комментарии 4
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fin
Це його життя і рішення буде приймати він сам, без наших порад.
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+1
Serhii P.
Та нікуди він не піде. Для чого? Він є гравцем найкращого клубу в історії футболу, має непогану зп як на резервного голкіпера, облаштоване комфортне життя у Мадриді.
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+1
Виктор Алтухов
Что-то мне кажется, он будет ждать в Реале, дождется ухода Куртуа, но основным не станет и тогда уйдет.
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0
ZloyDeda
Реал повідомив, що Куртуа травмувався, тому - сага продовжується, це надовго...
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0
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