Украинский тренер не сдержал эмоций в матче, где команда пропустила 22 гола

Настоящая драма развернулась в матче чемпионата Волынской области, в котором встретились «Марьяновка» и «Владимир».

На стадионе с названием «Белая корова» хозяева не сумели ничего противопоставить сопернику и проиграли со счетом 1:22. В середине второго тайма сдали нервы у главного тренера ФК «Марьяновка».

После неудачной атаки и неточного паса наставник хозяев обратился к своим футболистами с нецензурной лексикой из-за событий, которые происходили на поле:

«Я б***ь в шоке, на**й. Как можна пас не отдать? Б***ь, вот это меня наказали», – это и еще несколько не самых приятных слов услышали в свой адрес футболисты клуба.

После пяти туров в чемпионате Волыни «Марьяновка» занимает последнее, десятое место в турнирной таблице – пять поражений с общей разницей 6:50. Стоит отметить, что видео с эмоциями тренера достаточно быстро набрало популярность в социальных сетях.

ВИДЕО. Тренер украинской команды не сдержал эмоций в матче, который закончился со счетом 1:22