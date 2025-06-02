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Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 07:35 |
1853
0

Будущее футболиста Динамо зависит от одного ближайшего матча

«Витиньо» вернется в Украину, если плохо сыграет за «Интернасьональ»

02 июня 2025, 07:35 |
1853
0
Будущее футболиста Динамо зависит от одного ближайшего матча
ФК Интернасьональ. Витиньо

Бразильский вингер киевского «Динамо» Витиньо может вернуться в Украину, если плохо себя проявит в ближайшем матче чемпионата Бразилии.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист играет на правах аренды за бразильский «Интернасьональ». 30 июня истекает срок действия арендного соглашения и вингер должен вернуться в Украину.

В ближайший месяц «Интернасьональ» сыграет всего один официальный матч и именно по его итогам будет принято окончательное решение о будущем бразильца. Если Витиньо сможет себя проявить 13 июня против «Атлетико Минейро», то останется в чемпионате Бразилии на следующий сезон.

Стоит отметить, что сам вингер не горит желанием возвращаться в Украину из-за войны, но его контракт с киевским «Динамо» рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне футболист провел 25 матчей за бразильский клуб, в которых забил шесть голов. Ориентировочная стоимость Витиньо составляет 7,5 млн евро.

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Динамо Киев Витиньо (Динамо) чемпионат Бразилии по футболу Интернасьонал Атлетико Минейро трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник
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