Будущее футболиста Динамо зависит от одного ближайшего матча

Бразильский вингер киевского «Динамо» Витиньо может вернуться в Украину, если плохо себя проявит в ближайшем матче чемпионата Бразилии.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист играет на правах аренды за бразильский «Интернасьональ». 30 июня истекает срок действия арендного соглашения и вингер должен вернуться в Украину.

В ближайший месяц «Интернасьональ» сыграет всего один официальный матч и именно по его итогам будет принято окончательное решение о будущем бразильца. Если Витиньо сможет себя проявить 13 июня против «Атлетико Минейро», то останется в чемпионате Бразилии на следующий сезон.

Стоит отметить, что сам вингер не горит желанием возвращаться в Украину из-за войны, но его контракт с киевским «Динамо» рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне футболист провел 25 матчей за бразильский клуб, в которых забил шесть голов. Ориентировочная стоимость Витиньо составляет 7,5 млн евро.