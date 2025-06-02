Будущее футболиста Динамо зависит от одного ближайшего матча
«Витиньо» вернется в Украину, если плохо сыграет за «Интернасьональ»
Бразильский вингер киевского «Динамо» Витиньо может вернуться в Украину, если плохо себя проявит в ближайшем матче чемпионата Бразилии.
В нынешнем сезоне 26-летний футболист играет на правах аренды за бразильский «Интернасьональ». 30 июня истекает срок действия арендного соглашения и вингер должен вернуться в Украину.
В ближайший месяц «Интернасьональ» сыграет всего один официальный матч и именно по его итогам будет принято окончательное решение о будущем бразильца. Если Витиньо сможет себя проявить 13 июня против «Атлетико Минейро», то останется в чемпионате Бразилии на следующий сезон.
Стоит отметить, что сам вингер не горит желанием возвращаться в Украину из-за войны, но его контракт с киевским «Динамо» рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне футболист провел 25 матчей за бразильский клуб, в которых забил шесть голов. Ориентировочная стоимость Витиньо составляет 7,5 млн евро.
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