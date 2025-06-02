10-летний украинец вывел на поле Маркиньоса в финале Лиги чемпионов

Перед финальным матчем Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» (5:0) на «Альянц Арене» в Мюнхене произошёл трогательный момент.

На поле с футболистами вышел 10-летний украинец Михаил Палий. Мальчик сопровождал капитана парижского клуба Маркиньоса.

Михаил – ампфутболист львовского клуба «Покрова АМП», который является победителем Суперлиги Украины по ампфутболу. В 7 лет у него обнаружили агрессивную форму рака, из-за чего мальчику пришлось ампутировать ногу. Несмотря на это, Михаил не оставил мечту о футболе и активно занимается ампфутболом.

Его появление на поле стало возможным благодаря участию в Весеннем кубке, где он получил специальный сертификат от спонсоров, что позволило Михаилу осуществить свою футбольную мечту – оказаться среди звёзд мирового футбола перед решающим матчем сезона. Таким образом, единственным украинцем в финале Лиги чемпионов 2025 стал маленький 10-летний герой.

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