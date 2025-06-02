По два требла. Луис Энрике повторил уникальный рекорд Пепа Гвардиолы
В финале Лиги чемпионов ПСЭ разгромил Интер со счетом 5:0
После исторической победы ПСЖ над Интером (5:0) в финале Лиги чемпионов тренер парижского клуба Луис Энрике вошл в элитный список наставников, которые дважды выигрывали требл в своей карьере.
Для ПСЖ этот сезон стал триумфальным. Парижский клуб впервые в истории завоевал трофей Лиги чемпионов, а также победил в чемпионате Франции и Кубке страны. Это первый требл в истории команды.
Таким образом, Луис Энрике повторил достижение своего соотечественника Пепа Гвардиолы. В сезоне 2014/15 Энрике уже приводил «Барселону» к треблу, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок Испании.
Первым тренером, которому покорилось это достижение с двумя разными клубами, стал Пеп Гвардиола – с «Барселоной» в сезоне 2008/09 и с «Манчестер Сити» в 2022/23.
Тренеры, выигрывавшие требл с двумя разными клубами:
🔹 Луис Энрике
- 🏆🏆🏆 Барселона (2014/15)
- 🏆🏆🏆 ПСЖ (2024/25)
🔹 Пеп Гвардиола
- 🏆🏆🏆 Барселона (2008/09)
- 🏆🏆🏆 Манчестер Сити (2022/23)
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