Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа ПСЖ над Интером стала самой крупной в истории финалов ЛЧ
Лига чемпионов
02 июня 2025, 02:23 | Обновлено 02 июня 2025, 02:56
72
0

Победа ПСЖ над Интером стала самой крупной в истории финалов ЛЧ

Ранее в Лиге чемпионов рекордной была разница в четыре мяча

02 июня 2025, 02:23 | Обновлено 02 июня 2025, 02:56
72
0
Победа ПСЖ над Интером стала самой крупной в истории финалов ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Финал Лиги чемпионов 2024/25 между ПСЖ и Интером завершился разгромной победой французского клуба со счетом 5:0.

Это самая крупная победа в истории решающих матчей главного еврокубка – 5 мячей разницы.

До этого наибольшая разница в счете в финалах Лиги чемпионов составляла 4 мяча. В последний раз такое произошло в сезоне 1993/94, когда Милан обыграл Барселону со счетом 4:0. Еще три подобных случая были зафиксированы в эпоху Кубка европейских чемпионов (КЕЧ).

Таким образом, победа ПСЖ 5:0 над Интером стала рекордной как для Лиги чемпионов, так и для всей истории финалов турнира с учетом КЕЧ.

Крупнейшие победы в финалах Лиги чемпионов (КЕЧ):

  • 5:0 – ПСЖ – Интер (31.05.2025)
  • 7:3 – Реал – Айнтрахт Франкфурт (18.05.1960)
  • 4:0 – Бавария – Атлетико (17.05.1974, переигровка после ничьей 1:1)
  • 4:0 – Милан – Стяуа (24.05.1989)
  • 4:0 – Милан – Барселона (18.05.1994)
По теме:
10-летний украинец вывел на поле Маркиньоса в финале Лиги чемпионов
По два требла. Луис Энрике повторил уникальный рекорд Пепа Гвардиолы
Названы клубы-гранды, в которых может продолжить карьеру Доннарумма
Интер Милан ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Интер статистика
Николай Степанов Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Бокс | 01 июня 2025, 09:14 3
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»

Тренер британца – о причине снятия боя с Паркером

Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Футбол | 01 июня 2025, 10:12 2
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ

Парижане разгромили соперника со счетом 5:0

Три украинских футболиста могут сыграть в клубном чемпионате мира 2025
Футбол | 02.06.2025, 01:41
Три украинских футболиста могут сыграть в клубном чемпионате мира 2025
Три украинских футболиста могут сыграть в клубном чемпионате мира 2025
УПЛ поздравила Металлист 1925 с выходом в элитный дивизион
Футбол | 01.06.2025, 19:57
УПЛ поздравила Металлист 1925 с выходом в элитный дивизион
УПЛ поздравила Металлист 1925 с выходом в элитный дивизион
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Теннис | 01.06.2025, 14:35
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
31.05.2025, 07:46 2
Футбол
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
31.05.2025, 08:43 10
Футбол
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
01.06.2025, 05:45
Теннис
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
01.06.2025, 06:33 5
Футбол
Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов
Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов
31.05.2025, 23:51 126
Футбол
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 1
Футбол
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
01.06.2025, 08:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем