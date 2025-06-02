Победа ПСЖ над Интером стала самой крупной в истории финалов ЛЧ

Финал Лиги чемпионов 2024/25 между ПСЖ и Интером завершился разгромной победой французского клуба со счетом 5:0.

Это самая крупная победа в истории решающих матчей главного еврокубка – 5 мячей разницы.

До этого наибольшая разница в счете в финалах Лиги чемпионов составляла 4 мяча. В последний раз такое произошло в сезоне 1993/94, когда Милан обыграл Барселону со счетом 4:0. Еще три подобных случая были зафиксированы в эпоху Кубка европейских чемпионов (КЕЧ).

Таким образом, победа ПСЖ 5:0 над Интером стала рекордной как для Лиги чемпионов, так и для всей истории финалов турнира с учетом КЕЧ.

Крупнейшие победы в финалах Лиги чемпионов (КЕЧ):