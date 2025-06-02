Победа ПСЖ над Интером стала самой крупной в истории финалов ЛЧ
Ранее в Лиге чемпионов рекордной была разница в четыре мяча
Финал Лиги чемпионов 2024/25 между ПСЖ и Интером завершился разгромной победой французского клуба со счетом 5:0.
Это самая крупная победа в истории решающих матчей главного еврокубка – 5 мячей разницы.
До этого наибольшая разница в счете в финалах Лиги чемпионов составляла 4 мяча. В последний раз такое произошло в сезоне 1993/94, когда Милан обыграл Барселону со счетом 4:0. Еще три подобных случая были зафиксированы в эпоху Кубка европейских чемпионов (КЕЧ).
Таким образом, победа ПСЖ 5:0 над Интером стала рекордной как для Лиги чемпионов, так и для всей истории финалов турнира с учетом КЕЧ.
Крупнейшие победы в финалах Лиги чемпионов (КЕЧ):
- 5:0 – ПСЖ – Интер (31.05.2025)
- 7:3 – Реал – Айнтрахт Франкфурт (18.05.1960)
- 4:0 – Бавария – Атлетико (17.05.1974, переигровка после ничьей 1:1)
- 4:0 – Милан – Стяуа (24.05.1989)
- 4:0 – Милан – Барселона (18.05.1994)
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