Названы клубы-гранды, в которых может продолжить карьеру Доннарумма

Будущее итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы во французском «ПСЖ» оказалось под серьезным вопросом. Сразу несколько европейских грандов готовятся воспользоваться ситуацией на фоне паузы в переговорах по новому контракту итальянского вратаря.

Как сообщает Caught Offside, интерес к 26-летнему Доннарумме проявляют итальянские клубы «Интер» и «Ювентус», а также английские «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Все клубы внимательно следят за переговорами, которые в этот момент зашли в тупик.

Контракт голкипера с ПСЖ действует до июня 2026 года, но стороны не могут договориться о новом соглашении. Доннарумма требует зарплату в размере €10 млн в год, тогда как руководство парижского клуба предлагает ему лишь €6 млн.

Серьезный интерес к игроку проявляют «Ювентус» и «Интер», которые надеются, что возвращение в Италию может соблазнить бывшего вратаря «Милана», если ПСЖ согласится на продажу.

Не менее активную позицию занимает и «Манчестер Юнайтед», который рассматривает альтернативы для Андре Онаны, поскольку главный тренер Рубен Аморим не полностью доволен игрой камерунца. Доннарумму считают вратарем, способным сразу усилить МЮ.

Свою заинтересованность также проявил и «Манчестер Сити», но для возможного трансфера сначала нужно решить ситуацию с Эдерсоном. Бразилец, который много лет был основным у Пепа Гвардиолы, открыт к новому вызову, и к нему существует интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии. «Сити» оценивает 31-летнего кипера более чем в €30 млн.

В этом сезоне Доннарумма стал важной фигурой в составе ПСЖ, который завоевал требл, включая историческую победу в Лиге чемпионов. В 15 матчах турнира он пропустил всего 14 мячей и оформил 6 сухих игр.