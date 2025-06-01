Переходной матч. Команда украинца упустила шанс выйти в Примейру Португалии

В Португалии завершился плей-офф за право выступать в Примейре.

Команды «Визела» и AVS сыграли вничью 2:2 во втором матче за путевку в высший дивизион.

Несмотря на усилия хозяев, решающим стало поражение 0:3 в первой игре, которое лишило команду шансов на общий успех.

За «Визелу» выступает украинец Орест Лебеденко, однако он не попал в заявку из-за травмы. Его команда осталась во втором дивизионе, а AVS вновь будет играть в элите.

Чемпионат Португалии

Переходный плей-офф, ответный матч, 1 июня 2025

Визела – AVS – 2:2

Голы: Фонсека, 14 (автогол), Мершель, 77 (пен) – Акинсола, 38, Асунсао, 64

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