Переходной матч. Команда украинца упустила шанс выйти в Примейру Португалии
Команда Визела по сумме двух матчей проиграла клубу AVS
В Португалии завершился плей-офф за право выступать в Примейре.
Команды «Визела» и AVS сыграли вничью 2:2 во втором матче за путевку в высший дивизион.
Несмотря на усилия хозяев, решающим стало поражение 0:3 в первой игре, которое лишило команду шансов на общий успех.
За «Визелу» выступает украинец Орест Лебеденко, однако он не попал в заявку из-за травмы. Его команда осталась во втором дивизионе, а AVS вновь будет играть в элите.
Чемпионат Португалии
Переходный плей-офф, ответный матч, 1 июня 2025
Визела – AVS – 2:2
Голы: Фонсека, 14 (автогол), Мершель, 77 (пен) – Акинсола, 38, Асунсао, 64
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