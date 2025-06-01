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ITF
01 июня 2025, 20:41 | Обновлено 01 июня 2025, 20:47
71
0

19-летний украинец стал вице-чемпионом грунтового турнира ITF в Добое

Тимур Бельдюгин проиграл в двух сетах Андрею Недичу

01 июня 2025, 20:41 | Обновлено 01 июня 2025, 20:47
71
0
19-летний украинец стал вице-чемпионом грунтового турнира ITF в Добое
Instagram. Тимур Бельдюгин

Украинский теннисист Тимур Бельдюгин (ATP 1521) стал вице-чемпионом грунтового турнира ITF M15 в Добое (Босния и Герцеговина).

В финальном поединке украинец уступил в двух сетах первому сеяному Андрею Недичу (АТР 482) из Боснии и Герцеговины.

Теннисисты провели на корте 1 час и 13 минут. Это был их первый очный поединок.

ITF M15 Добой. Грунт. Финал

Тимур Бельдюгин (Украина) – Андрей Недич (Босния и Герцеговина) [1] – 1:6, 3:6

19-летний украинский теннисист впервые в карьере дошел до финала на профессиональном турнире уровня ITF-тура в одиночном разряде.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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