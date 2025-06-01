19-летний украинец стал вице-чемпионом грунтового турнира ITF в Добое
Тимур Бельдюгин проиграл в двух сетах Андрею Недичу
Украинский теннисист Тимур Бельдюгин (ATP 1521) стал вице-чемпионом грунтового турнира ITF M15 в Добое (Босния и Герцеговина).
В финальном поединке украинец уступил в двух сетах первому сеяному Андрею Недичу (АТР 482) из Боснии и Герцеговины.
Теннисисты провели на корте 1 час и 13 минут. Это был их первый очный поединок.
ITF M15 Добой. Грунт. Финал
Тимур Бельдюгин (Украина) – Андрей Недич (Босния и Герцеговина) [1] – 1:6, 3:6
19-летний украинский теннисист впервые в карьере дошел до финала на профессиональном турнире уровня ITF-тура в одиночном разряде.
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