19-летний украинец стал вице-чемпионом грунтового турнира ITF в Добое

Украинский теннисист Тимур Бельдюгин (ATP 1521) стал вице-чемпионом грунтового турнира ITF M15 в Добое (Босния и Герцеговина).

В финальном поединке украинец уступил в двух сетах первому сеяному Андрею Недичу (АТР 482) из Боснии и Герцеговины.

Теннисисты провели на корте 1 час и 13 минут. Это был их первый очный поединок.

ITF M15 Добой. Грунт. Финал

Тимур Бельдюгин (Украина) – Андрей Недич (Босния и Герцеговина) [1] – 1:6, 3:6

19-летний украинский теннисист впервые в карьере дошел до финала на профессиональном турнире уровня ITF-тура в одиночном разряде.