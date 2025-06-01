Украинки установили национальный рекорд по количеству побед на Ролан Гаррос

Украинские теннисистки установили национальный рекорд по количеству побед в основной сетке Открытого чемпионата Франции 2025.

1 июня Элина Свитолина, переиграв Жасмин Паолини в матче 1/8 финала, принесла уже девятую викторию для Украины в основе Ролан Гаррос.

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Это наилучший показатель Украины в истории. Ранее наибольшее количество побед представители Украины добыли в 2018 году – 8. Тогда четыре выигранных матча было у Свитолиной, два – у Леси Цуренко, по одному – у Александра Долгополова и Сергея Стаховского.

В 2025 году на счету Свитолиной четыре победы, у Ястремской и Стародубцевой – по 2, еще одна у Ангелины Калининой.

Уже во вторник, 3 июня, Элина сыграет в четвертьфинале РГ-2025 против Иги Свентек и может улучшить рекорд.

Победы Свитолиной на Ролан Гаррос 2025:

1/64 финала: Элина Свитолина [13] – Зейнеп Сонмез – 6:1, 6:1

Элина Свитолина [13] – Зейнеп Сонмез – 6:1, 6:1 1/32 финала: Элина Свитолина [13] – Анна Бондар – 7:6 (7:4), 7:5

Элина Свитолина [13] – Анна Бондар – 7:6 (7:4), 7:5 1/16 финала: Элина Свитолина [13] – Бернарда Пера – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)

Элина Свитолина [13] – Бернарда Пера – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) 1/8 финала: Элина Свитолина [13] – Жасмин Паолини [4] – 4:6, 7:6 (8:6), 6:1

Победы Ястремской на Ролан Гаррос 2025:

1/64 финала: Даяна Ястремская – Дестани Аява [WC] – 7:5, 6:1

Даяна Ястремская – Дестани Аява [WC] – 7:5, 6:1 1/32 финала: Даяна Ястремская – Диана Шнайдер [11] – 7:5, 7:5

Победы Стародубцевой на Ролан Гаррос 2025:

1/64 финала: Юлия Стародубцева [LL] – Тамара Корпач [Q] – 2:6, 6:1, 6:4

Юлия Стародубцева [LL] – Тамара Корпач [Q] – 2:6, 6:1, 6:4 1/32 финала: Юлия Стародубцева [LL] – Анастасия Потапова – 7:6 (7:2), 6:2

Победа Калининой на Ролан Гаррос 2025: