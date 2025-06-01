Ангелина Калинина сыграет в основной сетке грунтового турнира в Бари

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 113) сыграет в основной сетке грунтового турнира WTA 125 в Бари, Италия.

В первом круге Калинина сыграет с «нейтральной» Ириной Шиманович (WTA 164).

28-летняя украинка получила шестой номер турнирного посева.

После того, как Ангелина не сумела защитить прошлогодний полуфинал грунтового турнира в Страсбурге (Франция), украинская теннисистка впервые с 2021 года покинула пределы топ-100 мирового рейтинга WTA.