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  4. Ангелина Калинина сыграет в основной сетке грунтового турнира в Бари
WTA
01 июня 2025, 18:52 | Обновлено 01 июня 2025, 18:54
170
0

Ангелина Калинина сыграет в основной сетке грунтового турнира в Бари

28-летняя украинка получила шестой номер турнирного посева

01 июня 2025, 18:52 | Обновлено 01 июня 2025, 18:54
170
0
Ангелина Калинина сыграет в основной сетке грунтового турнира в Бари
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 113) сыграет в основной сетке грунтового турнира WTA 125 в Бари, Италия.

В первом круге Калинина сыграет с «нейтральной» Ириной Шиманович (WTA 164).

28-летняя украинка получила шестой номер турнирного посева.

После того, как Ангелина не сумела защитить прошлогодний полуфинал грунтового турнира в Страсбурге (Франция), украинская теннисистка впервые с 2021 года покинула пределы топ-100 мирового рейтинга WTA.

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WTA Бари Ангелина Калинина Ирина Шиманович
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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