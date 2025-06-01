WTA01 июня 2025, 18:52 | Обновлено 01 июня 2025, 18:54
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Ангелина Калинина сыграет в основной сетке грунтового турнира в Бари
28-летняя украинка получила шестой номер турнирного посева
01 июня 2025, 18:52 | Обновлено 01 июня 2025, 18:54
170
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 113) сыграет в основной сетке грунтового турнира WTA 125 в Бари, Италия.
В первом круге Калинина сыграет с «нейтральной» Ириной Шиманович (WTA 164).
28-летняя украинка получила шестой номер турнирного посева.
После того, как Ангелина не сумела защитить прошлогодний полуфинал грунтового турнира в Страсбурге (Франция), украинская теннисистка впервые с 2021 года покинула пределы топ-100 мирового рейтинга WTA.
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