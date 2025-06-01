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Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 17:53 | Обновлено 01 июня 2025, 18:37
1658
1

ВИДЕО. Как Калитвинцев вывел Металлист 1925 в УПЛ

Харьковчане возвращаются в элитный дивизион Украины

01 июня 2025, 17:53 | Обновлено 01 июня 2025, 18:37
1658
1
ВИДЕО. Как Калитвинцев вывел Металлист 1925 в УПЛ
ФК Металлист 1925. Владислав Калитвинцев

1 июня, в ответном матче переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 встретились «Металлист 1925» и «Левый Берег».

Весь матч команды демонстрировали много борьбы, но отличиться забитым мячом смогли лишь номинальные хозяева под занавес игры.

На 90-й минуте игроки «Металлиста 1925» провели результативную атаку. Албанец Рашица, протащив «кожаного» по флангу, вошел в штрафную площадь, где отдал передачу на Калитвинцева. Владислав с 5 метров переправил мяч головой в ворота.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Saltovka
Жаль второй Металл не вышел
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