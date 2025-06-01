ВИДЕО. Как Калитвинцев вывел Металлист 1925 в УПЛ

1 июня, в ответном матче переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 встретились «Металлист 1925» и «Левый Берег».

Весь матч команды демонстрировали много борьбы, но отличиться забитым мячом смогли лишь номинальные хозяева под занавес игры.

На 90-й минуте игроки «Металлиста 1925» провели результативную атаку. Албанец Рашица, протащив «кожаного» по флангу, вошел в штрафную площадь, где отдал передачу на Калитвинцева. Владислав с 5 метров переправил мяч головой в ворота.