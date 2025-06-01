Украина. Премьер лига01 июня 2025, 17:53 | Обновлено 01 июня 2025, 18:37
1658
1
ВИДЕО. Как Калитвинцев вывел Металлист 1925 в УПЛ
Харьковчане возвращаются в элитный дивизион Украины
01 июня 2025, 17:53 | Обновлено 01 июня 2025, 18:37
1658
1
1 июня, в ответном матче переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 встретились «Металлист 1925» и «Левый Берег».
Весь матч команды демонстрировали много борьбы, но отличиться забитым мячом смогли лишь номинальные хозяева под занавес игры.
На 90-й минуте игроки «Металлиста 1925» провели результативную атаку. Албанец Рашица, протащив «кожаного» по флангу, вошел в штрафную площадь, где отдал передачу на Калитвинцева. Владислав с 5 метров переправил мяч головой в ворота.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 июня 2025, 16:43 3
Украинца хотят видеть в АПЛ, Бундеслиге и Лиге 1
Футбол | 01 июня 2025, 00:46 0
Легендарный игрок и тренер – о Ламине Ямале
Футбол | 01.06.2025, 11:00
Футбол | 01.06.2025, 06:33
Теннис | 01.06.2025, 05:45
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Жаль второй Металл не вышел
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.06.2025, 07:23 5
31.05.2025, 23:51 126
01.06.2025, 10:12 2
01.06.2025, 07:22 4
01.06.2025, 08:32 1
01.06.2025, 09:14 3
31.05.2025, 08:43 9
01.06.2025, 00:45 1