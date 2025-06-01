На базе Фиорентины случился пожар. Есть пострадавшие среди футболистов
В больницу были доставлены три игрока молодежного состава, а также один сотрудник клуба
1 июня ночью на тренировочной базе молодежной команды «Фиорентины» произошел пожар, в результате которого были госпитализированы трое футболистов и один сотрудник команды.
Об этом сообщает издание Violanews.
Отмечается, что пожар возник внутри помещения и охватил коридор, где спали игроки молодежной академии. В результате трое игроков клуба и один сотрудник отравились угарным газом.
Спасатели прибыли на место происшествия вовремя, однако тушили пламя целых четыре часа.
Всех пострадавших доставили в городскую больницу. Сообщается, что своевременная помощь спасла им жизнь.
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