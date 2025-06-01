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  4. На базе Фиорентины случился пожар. Есть пострадавшие среди футболистов
Италия
01 июня 2025, 17:15 |
205
0

На базе Фиорентины случился пожар. Есть пострадавшие среди футболистов

В больницу были доставлены три игрока молодежного состава, а также один сотрудник клуба

01 июня 2025, 17:15 |
205
0
На базе Фиорентины случился пожар. Есть пострадавшие среди футболистов
Violanews

1 июня ночью на тренировочной базе молодежной команды «Фиорентины» произошел пожар, в результате которого были госпитализированы трое футболистов и один сотрудник команды.

Об этом сообщает издание Violanews.

Отмечается, что пожар возник внутри помещения и охватил коридор, где спали игроки молодежной академии. В результате трое игроков клуба и один сотрудник отравились угарным газом.

Спасатели прибыли на место происшествия вовремя, однако тушили пламя целых четыре часа.

Всех пострадавших доставили в городскую больницу. Сообщается, что своевременная помощь спасла им жизнь.

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чемпионат Италии по футболу Фиорентина пожар Серия A
Александр Сильченко Источник: ViolaNews.com
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