1 июня украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Жасмин Паолини в матче 1/8 финала Ролан Гаррос 2025.

Украинка одержала победу со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:1 за 2 часа и 25 минут.

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Во второй партии Свитолина отыграла три матчбола: два в 10-м гейме на подаче и один на та-брейке.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Паолини – Свитолина!

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Жасмин Паолини [4] – Элина Свитолина [13] – 6:4, 6:7 (6:8), 1:6

ФОТО. Отыграла 3 матчбола. Как это было: Свитолина выбила четвертую ракетку