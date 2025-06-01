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Лига чемпионов
01 июня 2025, 15:56 | Обновлено 01 июня 2025, 17:23
406
1

ДЗАМБРОТТА: «Завершить сезон с поражением 0:5 – не самое лучшее чувство»

Бывший футболист подвел итоги сезона после финального матча ЛЧ

01 июня 2025, 15:56 | Обновлено 01 июня 2025, 17:23
406
1
ДЗАМБРОТТА: «Завершить сезон с поражением 0:5 – не самое лучшее чувство»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Дзамбротта

Экс-игрок сборной Италии и «Юветуса» Джанлука Дзамбротта поделился мыслями о финале Лиги чемпионов между ПСЖ и «Интером». Французский клуб без лишних проблем разобрался с соперником (5:0) и оформил первую победу в турнире.

«Талантливых и молодых нужно не только искать, но и уметь правильно подписывать. И еще одно: Луис Энрике проделал большую работу, создав команду, коллектив. Раньше были лишь наклейки с большими именами, но они не формировали единого целого.

Что думаю об «Интере»? Завершить сезон с поражением 0:5 – не самое лучшее чувство. Два проигранных финала за три года – это тяжело. Да, вы добрались до финала, но поражения болят. С таким составом «Интер» выиграл очень мало даже в чемпионате. Можно было достичь гораздо большего.

Затем Индзаги сказал, что чувствует себя комфортно и спокойно. По-моему, он останется, я бы тоже остался, но вместе с клубом нужно пересмотреть трансферную политику. Чтобы конкурировать с грандами, «Интеру» надо тратить средства.

В этом году чемпионат Италии был конкурентным – это надо признать. Не было возможности свернуть паруса и сконцентрироваться на чем-то другом. Но с таким составом «Интер» точно мог показать больше в Серии А», – сказал Джанлука.

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Интер Милан ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Интер Джанлука Дзамбротта
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Все ж таки забагато у фіналі ЛЧ пропустили. Але мало хто на цей фінал сподівався
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