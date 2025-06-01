Стало известно, когда Металлист 1925 и Левый Берег начнут игру

1 июня, состоится первый матч переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 между «Металлистом 1925» и «Левым Берегом».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киеве.

Стартовый свисток должен был прозвучать в 15:30 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги игра была отложена.

Новое начало матча – 15:45 по киевскому времени.