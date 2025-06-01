Украина. Премьер лига01 июня 2025, 15:30 | Обновлено 01 июня 2025, 15:41
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Стало известно, когда Металлист 1925 и Левый Берег начнут игру
Матч был отложен из-за воздушной тревоги в Киеве
01 июня 2025, 15:30 | Обновлено 01 июня 2025, 15:41
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1 июня, состоится первый матч переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 между «Металлистом 1925» и «Левым Берегом».
Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киеве.
Стартовый свисток должен был прозвучать в 15:30 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги игра была отложена.
Новое начало матча – 15:45 по киевскому времени.
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