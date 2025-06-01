Все в укрытие. Матч между Ворсклой и Кудровкой снова приостановлен
На 94-й минуте матча футболисты покинули поле
1 июня в 13:00 стартовал второй поединок между клубами «Ворскла» и «Кудривка». Первая игра завершилась победой подопечных Юрия Максимова со счетом 2:1.
Матч проходит в городе Полтава на стадионе «Ворскла им. А.Бутовского».
«Кудривка» одержала победу в основное время (1:0) и перевела противостояние в экстратайм. Не успели команды провести первые четыре минуты дополнительного времени, как на Полтавщине во второй раз во время игры прозвучала воздушная тревога.
Матч будет восстановлен после сигнала об отбое угрозы.
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