Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все в укрытие. Матч между Ворсклой и Кудровкой снова приостановлен
Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 15:26 | Обновлено 01 июня 2025, 15:32
435
0

Все в укрытие. Матч между Ворсклой и Кудровкой снова приостановлен

На 94-й минуте матча футболисты покинули поле

01 июня 2025, 15:26 | Обновлено 01 июня 2025, 15:32
435
0
Все в укрытие. Матч между Ворсклой и Кудровкой снова приостановлен
ФК Ворскла

1 июня в 13:00 стартовал второй поединок между клубами «Ворскла» и «Кудривка». Первая игра завершилась победой подопечных Юрия Максимова со счетом 2:1.

Матч проходит в городе Полтава на стадионе «Ворскла им. А.Бутовского».

«Кудривка» одержала победу в основное время (1:0) и перевела противостояние в экстратайм. Не успели команды провести первые четыре минуты дополнительного времени, как на Полтавщине во второй раз во время игры прозвучала воздушная тревога.

Матч будет восстановлен после сигнала об отбое угрозы.

По теме:
Металлист 1925 – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Стало известно, когда Металлист 1925 и Левый Берег начнут игру
ОФИЦИАЛЬНО. Иностранный форвард вернется в Верес после аренды
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава переходные матчи Кудровка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Теннис | 01 июня 2025, 11:30 10
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025

Поединок 1/8 финала состоится 1 июня и начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву

Победа в Лиге чемпионов завершилась фанатскими беспорядками. Есть погибшие
Футбол | 01 июня 2025, 15:24 0
Победа в Лиге чемпионов завершилась фанатскими беспорядками. Есть погибшие
Победа в Лиге чемпионов завершилась фанатскими беспорядками. Есть погибшие

Сообщается о двух погибших в Париже и более полутысячи арестованных

ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
Футбол | 01.06.2025, 00:45
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Бокс | 01.06.2025, 09:14
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Футбол | 01.06.2025, 08:32
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
31.05.2025, 06:14 3
Теннис
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
31.05.2025, 08:43 8
Футбол
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
01.06.2025, 06:33 1
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
30.05.2025, 21:53 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
01.06.2025, 08:11 16
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
01.06.2025, 00:46
Футбол
Легенда бокса: «Мне 46 лет, но я выиграю и снова буду чемпионом»
Легенда бокса: «Мне 46 лет, но я выиграю и снова буду чемпионом»
30.05.2025, 18:59
Бокс
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
01.06.2025, 05:45
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем