Все в укрытие. Матч между Ворсклой и Кудровкой снова приостановлен

1 июня в 13:00 стартовал второй поединок между клубами «Ворскла» и «Кудривка». Первая игра завершилась победой подопечных Юрия Максимова со счетом 2:1.

Матч проходит в городе Полтава на стадионе «Ворскла им. А.Бутовского».

«Кудривка» одержала победу в основное время (1:0) и перевела противостояние в экстратайм. Не успели команды провести первые четыре минуты дополнительного времени, как на Полтавщине во второй раз во время игры прозвучала воздушная тревога.

Матч будет восстановлен после сигнала об отбое угрозы.