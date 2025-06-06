Новая эра. Реал установил ультиматум звезде

Мадридский «Реал» установил ультиматум бразильскому вингеру Родриго Гоесу, сообщает Fichajes.

По информации источника, поле прошлого не самого успешного сезона от 24-летнего футболиста в Мадриде игроку установили ультиматум: он останется на поле только в случае, если четко отреагирует на провал в прошлой кампании, как физически, так и психологически.

В клубе с приходом Хаби Алонсо начинается новая эра. Сам Родриго намерен остаться в составе «сливочных», но в клубе дали понять, что его будущее в Мадриде зависит от отношения к игре и от результативности.

В прошедшем сезоне Родриго провел 51 матч, забил 14 голов и отдал 10 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за «Реал».