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Испания
06 июня 2025, 09:52 |
759
0

Новая эра. Реал установил ультиматум звезде

Будущее Родриго в мадридском гранде туманно

06 июня 2025, 09:52 |
759
0
Новая эра. Реал установил ультиматум звезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Мадридский «Реал» установил ультиматум бразильскому вингеру Родриго Гоесу, сообщает Fichajes.

По информации источника, поле прошлого не самого успешного сезона от 24-летнего футболиста в Мадриде игроку установили ультиматум: он останется на поле только в случае, если четко отреагирует на провал в прошлой кампании, как физически, так и психологически.

В клубе с приходом Хаби Алонсо начинается новая эра. Сам Родриго намерен остаться в составе «сливочных», но в клубе дали понять, что его будущее в Мадриде зависит от отношения к игре и от результативности.

В прошедшем сезоне Родриго провел 51 матч, забил 14 голов и отдал 10 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за «Реал».

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Родриго Гоес Реал Мадрид Хаби Алонсо Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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