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  4. Воздушная тревога. Матч Ворскла – Кудровка остановлен на 87-й минуте
Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 14:51 | Обновлено 01 июня 2025, 15:22
1179
0

Воздушная тревога. Матч Ворскла – Кудровка остановлен на 87-й минуте

Поединок будет возобновлен после сигнала об отбое

01 июня 2025, 14:51 | Обновлено 01 июня 2025, 15:22
1179
0
Воздушная тревога. Матч Ворскла – Кудровка остановлен на 87-й минуте
УПЛ

1 июня в 13:00 стартовал второй поединок между клубами «Ворскла» и «Кудривка». Первая игра завершилась победой подопечных Юрия Максимова со счетом 2:1.

Матч проходит в городе Полтава на стадионе «Ворскла им. А.Бутовского».

Командам удалось провести 87 минут футбольного противостояния, пока не прозвучал сигнал о воздушной тревоге. Игроки покинули пределы поля при счете 0:1 в пользу «Кудровки».

Поединок в Полтаве будет возобновлен после того, как раздастся сигнал об отбое.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава переходные матчи Кудровка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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