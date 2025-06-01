Украина. Премьер лига01 июня 2025, 14:51 | Обновлено 01 июня 2025, 15:22
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Воздушная тревога. Матч Ворскла – Кудровка остановлен на 87-й минуте
Поединок будет возобновлен после сигнала об отбое
01 июня 2025, 14:51 | Обновлено 01 июня 2025, 15:22
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1 июня в 13:00 стартовал второй поединок между клубами «Ворскла» и «Кудривка». Первая игра завершилась победой подопечных Юрия Максимова со счетом 2:1.
Матч проходит в городе Полтава на стадионе «Ворскла им. А.Бутовского».
Командам удалось провести 87 минут футбольного противостояния, пока не прозвучал сигнал о воздушной тревоге. Игроки покинули пределы поля при счете 0:1 в пользу «Кудровки».
Поединок в Полтаве будет возобновлен после того, как раздастся сигнал об отбое.
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