Воздушная тревога. Матч Ворскла – Кудровка остановлен на 87-й минуте

1 июня в 13:00 стартовал второй поединок между клубами «Ворскла» и «Кудривка». Первая игра завершилась победой подопечных Юрия Максимова со счетом 2:1.

Матч проходит в городе Полтава на стадионе «Ворскла им. А.Бутовского».

Командам удалось провести 87 минут футбольного противостояния, пока не прозвучал сигнал о воздушной тревоге. Игроки покинули пределы поля при счете 0:1 в пользу «Кудровки».

Поединок в Полтаве будет возобновлен после того, как раздастся сигнал об отбое.