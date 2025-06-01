Решающие 90 минут. Стали известны составы Металлиста 1925 и Левого Берега

1 июня, состоится первый матч переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 между «Металлистом 1925» и «Левым Берегом».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

После первого матча «Металлист 1925» имеет минимальное преимущество в один мяч.

Оба тренера нацелены на победу, поэтому болельщиков ожидает интересная игра.

Стартовые составы команд

Металлист 1925: Варакута, Капинус, Салюк, Снурницын, Кравец, Мафвента, Ари Моура, Литвиненко, Юрченко, Рашица, Мба

Левый Берег: Механив, Шаповал, Якимов, Соколов, Дедух, Приходько, Синица, Шастал, Войцеховский, Сухоручко.