Решающие 90 минут. Стали известны составы Металлиста 1925 и Левого Берега
Команды сыграют 1 июня в 15:30 по киевскому времени
1 июня, состоится первый матч переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 между «Металлистом 1925» и «Левым Берегом».
Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
После первого матча «Металлист 1925» имеет минимальное преимущество в один мяч.
Оба тренера нацелены на победу, поэтому болельщиков ожидает интересная игра.
Стартовые составы команд
Металлист 1925: Варакута, Капинус, Салюк, Снурницын, Кравец, Мафвента, Ари Моура, Литвиненко, Юрченко, Рашица, Мба
Левый Берег: Механив, Шаповал, Якимов, Соколов, Дедух, Приходько, Синица, Шастал, Войцеховский, Сухоручко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер британца – о причине снятия боя с Паркером
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов