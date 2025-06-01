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  4. Бен Шелтон – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
01 июня 2025, 13:26 |
116
0

Бен Шелтон – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Ролан Гаррос 2025

01 июня 2025, 13:26 |
116
0
Бен Шелтон – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

1 июня проходят матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

Ориентировочно в 15:30 по Киеву на корт имени Филиппа-Шатрие выйдут Бен Шелтон (США, ATР 13) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).

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Это будет третья встреча соперников. Счет 2:0 в пользу испанца.

Победитель противостояния в четвертьфинале Ролан Гаррос поборется либо против Алексея Попырина, либо против Томми Пола.

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Бен Шелтон Карлос Алькарас (теннисист) смотреть онлайн Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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