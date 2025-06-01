Бен Шелтон – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
1 июня проходят матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025.
Ориентировочно в 15:30 по Киеву на корт имени Филиппа-Шатрие выйдут Бен Шелтон (США, ATР 13) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).
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Это будет третья встреча соперников. Счет 2:0 в пользу испанца.
Победитель противостояния в четвертьфинале Ролан Гаррос поборется либо против Алексея Попырина, либо против Томми Пола.
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