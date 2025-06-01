Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 проходят матчи 1/8 финала.

Ориентировочно в 15:30 на корт имени Сюзанн Ленглен выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Аманда Анисимова (США, WTA 16).

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Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 5:2 в пользу Аманды.

Победительница противостояния в четвертьфинале Ролан Гаррос поборется либо против Людмилы Самсоновой, либо против Чжэн Циньвень.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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