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  4. Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
01 июня 2025, 13:17 |
241
0

Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Ролан Гаррос 2025

01 июня 2025, 13:17 |
241
0
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

1 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 проходят матчи 1/8 финала.

Ориентировочно в 15:30 на корт имени Сюзанн Ленглен выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Аманда Анисимова (США, WTA 16).

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Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 5:2 в пользу Аманды.

Победительница противостояния в четвертьфинале Ролан Гаррос поборется либо против Людмилы Самсоновой, либо против Чжэн Циньвень.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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