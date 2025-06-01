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Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 13:15 | Обновлено 01 июня 2025, 13:21
540
0

ВИДЕО. Интриге быть. Кудровка забила на первых минутах Ворскле

Алексей Литовченко шокировал на 9-й минуте соперника в Полтаве

01 июня 2025, 13:15 | Обновлено 01 июня 2025, 13:21
540
0
ВИДЕО. Интриге быть. Кудровка забила на первых минутах Ворскле
ФК Кудровка. Алексей Литовченко

В первый день лета в 13:00 стартовал второй поединок между клубами «Ворскла» и «Кудровка». Первая игра завершилась победой подопечных Юрия Максимова со счетом 2:1.

Поединок проходит в Полтаве на стадионе «Ворскла им. А.Бутовского».

Хозяева поля с первых минут побежали в атаку, пытаясь контролировать игру с самого начала. Однако сложилось все не так, как хотели полтавчане. Гости удачно воспользовались ошибкой «Ворсклы» в защите и открыли счет в матче. На 9-й минуте отличился Алексей Литовченко.

ВИДЕО. Интриге быть. Кудровка забила на первых минутах Ворскле

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава переходные матчи Кудровка Алексей Литовченко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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