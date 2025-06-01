ВИДЕО. Интриге быть. Кудровка забила на первых минутах Ворскле
Алексей Литовченко шокировал на 9-й минуте соперника в Полтаве
В первый день лета в 13:00 стартовал второй поединок между клубами «Ворскла» и «Кудровка». Первая игра завершилась победой подопечных Юрия Максимова со счетом 2:1.
Поединок проходит в Полтаве на стадионе «Ворскла им. А.Бутовского».
Хозяева поля с первых минут побежали в атаку, пытаясь контролировать игру с самого начала. Однако сложилось все не так, как хотели полтавчане. Гости удачно воспользовались ошибкой «Ворсклы» в защите и открыли счет в матче. На 9-й минуте отличился Алексей Литовченко.
ВИДЕО. Интриге быть. Кудровка забила на первых минутах Ворскле
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