В первый день лета в 13:00 стартовал второй поединок между клубами «Ворскла» и «Кудровка». Первая игра завершилась победой подопечных Юрия Максимова со счетом 2:1.

Поединок проходит в Полтаве на стадионе «Ворскла им. А.Бутовского».

Хозяева поля с первых минут побежали в атаку, пытаясь контролировать игру с самого начала. Однако сложилось все не так, как хотели полтавчане. Гости удачно воспользовались ошибкой «Ворсклы» в защите и открыли счет в матче. На 9-й минуте отличился Алексей Литовченко.

ВИДЕО. Интриге быть. Кудровка забила на первых минутах Ворскле