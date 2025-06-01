Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
1 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 проходят матчи 1/8 финала.
Ориентировочно в 14:00 на корт имени Филиппа-Шатрие выйдут Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 11) и Ига Свентек (Польша, WTА 5).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет девятая встреча соперниц. Счет 4:4.
Победительница противостояния в четвертьфинале Ролан Гаррос поборется либо против Жасмин Паолини, Элина Свитолина.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анита Сагдиева взяла шестой парный трофей в профессиональной карьере
Испанский коуч ожидаемо выделили Усмана Дембеле