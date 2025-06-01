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  4. Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
01 июня 2025, 13:04 |
51
0

Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Ролан Гаррос 2025

01 июня 2025, 13:04 |
51
0
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

1 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 проходят матчи 1/8 финала.

Ориентировочно в 14:00 на корт имени Филиппа-Шатрие выйдут Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 11) и Ига Свентек (Польша, WTА 5).

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Это будет девятая встреча соперниц. Счет 4:4.

Победительница противостояния в четвертьфинале Ролан Гаррос поборется либо против Жасмин Паолини, Элина Свитолина.

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Елена Рыбакина Ига Свёнтек смотреть онлайн Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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