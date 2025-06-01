Результаты тура MLS: лидеры теряют очки, матч Сватка

В воскресенье, 1 июня, состоялось 9 матчей MLS.

Набравшая 33-очка и идущая на 1-м месте общей таблицы «Филадельфия» неожиданно сыграла вничью с «Далласом», который часть матча играл вдесятером.

«Цинциннати» опустился на 4-е место общей таблицы из-за поражения от «ДиСи Юнайтед». Вперед вышел «Сан-Диего», который вырвал победу в матче с «Остином» Александра Сватка – украинец провел на поле весь матч.

«Монреаль» Геннадия Сынчука, который не сыграл из-за травмы, разгромно уступил «Нью-Инглэнду».

MLS.

Торонто – Шарлотт – 0:2

Голы: Биел, 56, Агиеманг, 90

Орландо – Чикаго – 1:3

Голы: Фримэн, 39, Зинкеренгаль, 5, Кейперс, 31, 32

Нью-Йорк Ред Буллс – Атланта – 2:0

Голы: Харпер, 3, Шупо-Мотинг, 29

Монреаль – Нью-Инглэнд – 0:3

Голы: Миллер, 48, Фейнголд, 55, 87

Удаление: Фриони, 36

Цинциннати – Коламбус Крю – 1:2

Голы: Динки, 15, – Пирани, 2, Антли, 19

Хьюстон – Канзас – 1:3

Голы: Ковальчук, 13 – Йовелич, 45+3, 52, Муньоз, 88

Даллас – Филадельфия – 0:0

Удаление: Абубакар, 39

Сан-Диего – Остин – 2:0

Голы: Торре, 60, Илоски, 90+2

ЛА Гэлакси – Солт-Лейк

Голы: Санабриа, 18, Пэинтсил 55

Восточная конференция:

Западная конференция: