Результаты тура MLS: лидеры теряют очки, матч Сватка
Состоялось 10 матчей MLS
В воскресенье, 1 июня, состоялось 9 матчей MLS.
Набравшая 33-очка и идущая на 1-м месте общей таблицы «Филадельфия» неожиданно сыграла вничью с «Далласом», который часть матча играл вдесятером.
«Цинциннати» опустился на 4-е место общей таблицы из-за поражения от «ДиСи Юнайтед». Вперед вышел «Сан-Диего», который вырвал победу в матче с «Остином» Александра Сватка – украинец провел на поле весь матч.
«Монреаль» Геннадия Сынчука, который не сыграл из-за травмы, разгромно уступил «Нью-Инглэнду».
MLS.
Торонто – Шарлотт – 0:2
Голы: Биел, 56, Агиеманг, 90
Орландо – Чикаго – 1:3
Голы: Фримэн, 39, Зинкеренгаль, 5, Кейперс, 31, 32
Нью-Йорк Ред Буллс – Атланта – 2:0
Голы: Харпер, 3, Шупо-Мотинг, 29
Монреаль – Нью-Инглэнд – 0:3
Голы: Миллер, 48, Фейнголд, 55, 87
Удаление: Фриони, 36
Цинциннати – Коламбус Крю – 1:2
Голы: Динки, 15, – Пирани, 2, Антли, 19
Хьюстон – Канзас – 1:3
Голы: Ковальчук, 13 – Йовелич, 45+3, 52, Муньоз, 88
Даллас – Филадельфия – 0:0
Удаление: Абубакар, 39
Сан-Диего – Остин – 2:0
Голы: Торре, 60, Илоски, 90+2
ЛА Гэлакси – Солт-Лейк
Голы: Санабриа, 18, Пэинтсил 55
Восточная конференция:
Западная конференция:
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