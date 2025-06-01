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  4. Лидер Черноморца оценил работу Кучера. Клуб вылетел из УПЛ
Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 12:51 |
732
0

Лидер Черноморца оценил работу Кучера. Клуб вылетел из УПЛ

Алексей Хобленко похвалил Александра Кучера

01 июня 2025, 12:51 |
732
0
Лидер Черноморца оценил работу Кучера. Клуб вылетел из УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Лидер одесского «Черноморца» Алексей Хобленко оценил работу Александра Кучера во главе «моряков». Форвард похвалил коуча одесской команды.

«Александр Николаевич показал, что он человек с большой буквы. Не побоялся зайти в шедшую на вылет команду. Это говорит о его сильном менталитете. Ему где-то не повезло, потому что времени было совсем мало. Он еще будет тренировать на топовом уровне», – заявил Хобленко.

В прошлом сезоне «Черноморец» занял 16-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 23 турнирных пункта после 30 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что лидер Черноморца объяснил, почему Ракицкий не спас клуб от вылета из УПЛ

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Александр Кучер Алексей Хобленко Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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