Лидер Черноморца оценил работу Кучера. Клуб вылетел из УПЛ

Лидер одесского «Черноморца» Алексей Хобленко оценил работу Александра Кучера во главе «моряков». Форвард похвалил коуча одесской команды.

«Александр Николаевич показал, что он человек с большой буквы. Не побоялся зайти в шедшую на вылет команду. Это говорит о его сильном менталитете. Ему где-то не повезло, потому что времени было совсем мало. Он еще будет тренировать на топовом уровне», – заявил Хобленко.

В прошлом сезоне «Черноморец» занял 16-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 23 турнирных пункта после 30 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что лидер Черноморца объяснил, почему Ракицкий не спас клуб от вылета из УПЛ